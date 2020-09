In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Niko Havranek Foto: Elsa Okazaki

3.9. bis 5.9. Shohei-Pop-Up bei Maisonette

Foto: Shohei

Drei Tage lang ist Lisa Pek vom japanisch/österreichischem Mode-Label SHOHEI mit ihrer Mode zu Gast im Concept-Store Maisonette in der Gumpendorfer Straße. Erstmals wird in Wien die SHOHEI-MNS-Maskenkollektion präsentiert, weiters gibt es Einzelstücke aus der Kimono-Sammlung von Lisa Pek zu erwerben.

MAISONETTE, Gumpendorfer Straße 66, 1060 Wien

Donnerstag: 11-19 Uhr Freitag: 13-18 Uhr Samstag: 11-17 Uhr

www.maisonette.shop





3.9. bis 7.9. Gartenbaumesse Tulln

450 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren am Wochenende in Tulln ihre Produkte rund ums Thema Garten und Pflanzen.

www.messe-tulln.at







4. und 5.9.2020 In the Park

Foto: Niko Havranek

Das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier und die Markterei laden am Wochenende zum Genussfestival "In the Park" in den Wehuberpark im 7. Bezirk. Regionale Produzentinnen und Produzenten präsentieren dort ihre Produkte. Die Anzahl der Stände wurde Corona-bedingt im Vergleich zu früheren Events reduziert, außerdem gilt ein Einbahnsystem.

12-20 Uhr, fb.com/diemarkterei





5. und 6. 9. 2020 Weinverkostungen

68 Mitgliedsbetriebe der Traditionsweingüter vom Traisental bis nach Carnuntum öffnen ihre Türen und laden von 10 bis 18 Uhr zur Erste- Lagen-Verkostung ein. www.traditionsweingueter.at





7. 9. 2020 Austrian Fashion Awards

Camille Boyer, eine der beiden Gründerinnen der Austrian Fashion Association. Foto: Elsa Okazaki

Zur Eröffnung der diesjährigen MQ Vienna Fashion Week findet am 7. September um 19.00 Uhr die Verleihung der Austrian Fashion Awards statt.

www.mqvfw.com



31. 8. bis 6. 9. 2020: Restaurantwoche

Bereits zum 22. Mal bieten Top-Betriebe während der "Wiener Restaurantwoche by Culinarius" Haubenküche zu fixen Sonderpreisen in Wien und Niederösterreich an.

www.restaurantwoche.wien



5. 9. bis 31. 10. 2020 Pop-up in der Oper

Vor der offiziellen Eröffnung des Besucherzentrums der Wiener Staatsoper im Dezember kocht Bernie Rieder dort mit dem Cateringunternehmen DoN in einem Pop-up auf. www.don.at



Bis 13. 9. 2020: Ausstellung im Museumsquartier

Im Designforum Wien im Museumsquartier läuft die Ausstellung "Posters for Peace: Hiroshima Appeals". Gezeigt werden 23 Entwürfe führender japanischer Plakatgestalter.

www.designforum.at





Bis 19. 9. 2020: Pop-up auf Sommerfrischetour

Noch bis 19. 9. geht der Concept-Store "Shop-up" mit österreichischem Modedesign auf Sommerfrischetour durch Österreich: Nächster Halt ist am 29. 8. im Seeschloss in Gmunden.

www.shop-up.at