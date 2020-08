Außerdem Reportagen über Jerusalem, Tel Aviv und die erste von Frauen geleitete Moschee Europas in Kopenhagen

Hat es nicht immer leicht auf der Suche nach der großen Liebe: Juliette Binoche in Claire Denis’ Komödie "Meine schöne innere Sonne". Arte, 22.00 Uhr. Foto: Ad Vitam

20.15 FILMDRAMA

Foxtrot (IL/F/D 2017, Samuel Maoz) Michael und Dafna Feldmann erfahren in Tel Aviv von den israelischen Streitkräften, dass ihr Sohn ermordet wurde. Später behauptet jemand das Gegenteil, doch auch dabei bleibt es nicht. Für seinen surrealen Film wurde Regisseur Samuel Maoz (Lebanon) von konservativen Kreisen in Israel heftig attackiert. Beim Filmfestival in Venedig heimste er den Großen Preis der Jury ein. Bis 22.00, Arte

20.15 PSYCHODRAMA

Falling Down – Ein ganz normaler Tag (USA 1993, Joel Schumacher) Der Fußmarsch zur Geburtstagsparty seiner Tochter wird für William Foster (Michael Douglas) zu einem Spießrutenlauf voller Demütigungen, seine Reaktionen darauf fallen immer heftiger aus. Ein kontroversieller Schlüsselfilm der 1990er-Jahre. Bis 22.35, Kabel eins

22.00 KOMÖDIE

Meine schöne innere Sonne (Un beau soleil intérieur, F 2017, Claire Denis) Die Künstlerin Isabelle führt in Paris ein typisches Großstadt-Single-Leben, bei dem sie an allerlei seltsame Typen gerät, die Hoffnung aber nicht aufgibt. Claire Denis’ auf Roland Bar thes’ Fragmente einer Sprache der Liebe basierende Komödie hat Juliette Binoche eine Paraderolle beschert. Bis 23.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Jerusalem ORF-Korrespondent Tim Cupal macht sich auf die Suche nach "seinem Jerusalem", indem er Bewohner begleitet und sich von deren schwierigen, geteilten und vielfältigen Stadt erzählen lässt. Im Anschluss daran führt um 23.00 Uhr der langjährige Israel-Korrespondent Ben Segenreich im Weltjournal + durch Mein Tel Aviv und trifft dabei unter anderem Zubin Mehta, Direktor des Israelischen Philharmonischen Orchesters, und Rifat Turk, seines Zeichens Fußballlegende und Ex-Vizebürgermeister von Tel Aviv. 23.30, ORF 2

23.30 SPIONAGEFILM

Scorpio (USA 1972, Michael Winner) Der alternde CIA-Agent Ben Cross (Burt Lancaster) wird verdächtigt, ein Doppelagent zu sein. Der junge Jean Laurier (Alain Delon), der bisher mit ihm gearbeitet hat, wird beauftragt, Cross zu liquidieren. Die bekannteste Sequenz von Michael Winners fintenreichem Spionagefilm wurde auf der damaligen U-Bahn-Baustelle Karlsplatz in Wien gedreht. Bis 1.25, ORF 2

Original-Trailer zu "Scorpio". Movieclips Trailer Vault

23.35 DOKUMENTATION

Die Reformerin Im dänischen Kopenhagen befindet sich die erste von Frauen geleitete Moschee Europas, die Mariam-Moschee. Deren Mitgründerin Sherin Khankan möchte die patriarchalen Strukturen aufbrechen, die bis heute in den religiösen Institutionen herrschen, indem sie für progressive, inklusive Werte eintritt. Bis 0.35, Arte

1.45 THRILLER

Eine offene Rechnung (The Debt, USA 2010, John Madden) Smarter Thriller mit Helen Mirren, der die Bemühungen des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, untergetauchte Naziverbrecher zur Strecke zu bringen, thematisiert. Bis 3.25, SWR