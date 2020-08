Jerry Falwell Jr. war einer der ersten Evangelikalen, der US-Präsident Donald Trump unterstützte. Foto: Reuters / Joshua Roberts

Washington – In den USA gerät der erzkonservative Prediger und Trump-Unterstützer Jerry Falwell Jr. nach einem Sexskandal in Bedrängnis. Nach Berichten über sein Sexualleben trat der 58-Jährige am Montag (Ortszeit) als Leiter einer führenden christlichen Universität zurück.

Neben Bildern von ihm mit einer jungen Frau – beide mit geöffneter Hose – brachten ihn zudem Berichte über eine Affäre seiner Ehefrau in Bedrängnis, bei der Falwell teilweise beim Sex zugeschaut haben soll. Falwell habe seinem sofortigen Rücktritt zugestimmt, erklärte die Universität. Später bestätigte der 58-Jährige diesen Schritt im Fernsehen.

Verbindungen zu Trump

Falwell war bereits Anfang August auf unbestimmte Zeit von der streng konservativen Liberty University im US-Staat Virginia beurlaubt worden, die einst von seinem Vater gegründet wurde. Die Hochschule gab nun bekannt, dass seit Falwells Beurlaubung "zusätzliche Angelegenheiten ans Licht kamen, die deutlich machten, dass es nicht im besten Interesse der Universität wäre, wenn er aus dem Urlaub zurückkehren und als Präsident dienen würde".

Der erzkonservative Falwell soll die siebenjährige Beziehung seiner Frau zu einem wesentlich jüngeren Mann geduldet haben. Wie der Mann gegenüber Medien berichtete, habe Falwell seiner Frau und ihm unter anderem beim Sex zugeschaut – direkt oder per Videokamera. Falwell streitet das ab. Er gab an, von dem jungen Mann wegen der Affäre seiner Frau erpresst worden zu sein.

Falwell war einer der ersten Evangelikalen, der Donald Trump unterstützte. Der US-Präsident besuchte den Campus der Liberty University vor seiner Wahl 2016 sogar zweimal. Falwells Frau war zudem Mitglied des Beirats von "Women for Trump". (APA, 25.8.2020)