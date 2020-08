Der Istanbul Park kehrt zurück. Foto: Getty Images

Der Rennkalender für die diesjährige Formel-1-Notsaison ist komplett. Die letzten vier Rennen werden am 15. November in Istanbul, am 29. November und 6. Dezember jeweils in Bahrain sowie am 13. Dezember in Abu Dhabi ausgetragen. Damit finden insgesamt immerhin 17 statt der ursprünglich geplanten 22 Rennen statt.

Möglicherweise werden im letzten Viertel der Saison sogar schon wieder Zuschauer an den Strecken zugelassen. "Wir möchten, dass so viele Fans wie möglich zurückkehren. Unsere Priorität bleibt jedoch die Sicherheit", erklärte Formel-1-Boss Chase Carey.

China & Vietnam gestrichen

Mit dem Rennen in Istanbul kehrt die Königsklasse des Motorsports nach neun Jahren wieder in die Türkei zurück, letzter Sieger am Bosporus war der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel. Definitiv kein Rennen wird es in dieser von der Corona-Pandemie überschatteten Saison in China geben, auch eine in Vietnam geplante Premiere wird ausfallen.

Der siebte Saisonlauf steht am kommenden Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps auf dem Programm. (sid, 25.8.2020)

Bestätigte Rennen 2020: