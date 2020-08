In dieser Galerie: 2 Bilder Vali Höll sicherte sich im Bikepark Königsberg den Tagessieg. Die Damengesamtwertung ging an Elke Rabeder. Foto: Friedrich Simon Kugi Österreichs aktuell erfolgreichster Weltcup-Fahrer, David Trummer, dominierte die Tageswertung in Königsberg, die Gesamtwertung der AAGS ging an den Weltcup-Kollegen Andreas Kolb. Foto: Friedrich Simon Kugi

Graz – Bis zuletzt wurden die Nerven der Veranstalter strapaziert. Denn am vergangenen Wochenende verhinderte ein Unwetter das große Finale der "Auner Austrian Gravity Series" (AAGS) im Bikepark Königsberg. Während von Freitag auf Samstag noch brütende Hitze für ideale Bedingungen beim ersten Rennen sorgte, machte der Starkregen in der Nacht auf Sonntag die Strecke unfahrbar. Daher mussten die für den Abschluss geplanten Staatsmeisterschaftsläufe schweren Herzens abgesagt werden, und auch die AAGS fand ein abruptes Ende.

Der wegen der Corona-Pandemie stark reduzierte Rennkalender umfasste heuer vier Wettbewerbe an zwei Austragungsorten – dem Semmering und eben im Bikepark Königsberg. Am "Zauberberg" fanden die Rennen schon Ende Juli statt. Mangels internationaler Bewerbe war das Starterfeld hochkarätig. Weltcup-Profi Andreas Kolb ließ keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und legte an beiden Tagen die schnellste Zeit vor. Bei den Damen triumphierten am Samstag Downhill-Supertalent Vali Höll und – in ihrer Abwesenheit – am Sonntag Lisa Kreuzer aus Bad Vöslau.

Niederschwelliger Einstieg in die Rennfahrerei

Die naturbelassene Strecke am Semmering ist anspruchsvoll, kommt jedoch wie grundsätzlich alle Rennen der AAGS ohne Mutproben aus. Das soll möglichst vielen einen Einstieg in die Rennfahrerei ermöglichen. Diese Philosophie erwies sich heuer für die Nachwuchsklassen ab der U13 wieder als perfektes Terrain, um erste Rennluft zu schnuppern.

Am vergangenen Wochenende sollte im Bikepark Königsberg das große AAGS-Finale mit insgesamt zwei Rennen über die Bühne gehen. Das Duell der beiden Weltcup-Profis Andreas Kolb und Top-Ten-Mann David Trummer sorgte schon am ersten Renntag für Spannung und eine Downhill-Show auf höchstem Niveau. Nur 0,07 Sekunden sollten am Ende zwischen Platz eins für Trummer und Platz zwei für Kolb liegen. Dank seiner beiden Siege am Semmering genügte dem Schladminger Kolb Rang zwei, um sich die Gesamtwertung der AAGS zu sichern. Bei den Damen triumphierte in Königsberg Nachwuchstalent Vali Höll, die Gesamtwertung ging aber an Elke Rabeder.

Rennserie wird 2021 weitergehen

Nachdem die Staatsmeisterschaft kurzerhand abgesagt werden musste, ist derzeit noch offen, ob und wann dieses Rennen nachgeholt werden kann. Die AAGS wird aber auch 2021 wieder starten, versichern die Veranstalter. Denn das Interesse der Fahrerinnen und Fahrer sei enorm. Selbst im unsicheren Corona-Jahr nahmen insgesamt 200 Mountainbikerinnen und Mountainbiker an den Rennen teil. (ars, 26.8.2020)