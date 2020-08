Spekulationen, dass der Fußball-Superstar den Club verlassen könnte, gab es seit Längerem. Messi soll Barca nun per Fax informiert haben

Lionel Messi wurde beim FC Barcelona sechsmal Weltfußballer. Foto: imago images/ZUMA Press

Barcelona – Fußball-Superstar Lionel Messi will nach 20 Jahren den FC Barcelona verlassen. Das bestätigte eine Person aus dem Club am Dienstagabend, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Laut der Quelle schickte Messi eine Nachricht via Fax, um den Verein über seinen Wunsch zu informieren.

Messi hat sich nach dem desaströsen 2:8 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern nicht öffentlich zu seiner Zukunft geäußert. Der Vertrag des 33-jährigen Argentiniers, der vor 20 Jahren von Rosario in die katalanische Metropole kam und bei Barcelona unter anderem zum sechsmaligen Weltfußballer wurde, ist noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.

Spekulationen, dass Messi den Club verlassen könnte, gibt es seit Längerem. Durch die Pleite gegen die Bayern nahmen sie neue Fahrt auf. Neo-Trainer Ronald Koeman, der den Verein wieder zum Erfolg führen soll, will eigentlich eine Mannschaft um Messi aufbauen. Vereinsboss Josep Bartomeu hatte die Gerüchte um einen Messi-Weggang bei der Vorstellung von Koeman in der vergangenen Woche energisch zurückgewiesen. (APA, 25.8.2020)