Funke vs. Dichand im Sommer 2019 vor dem Wiener Handelsgericht – in einem anderen Verfahren im selben, ewigen Streit um die "Krone": Links vorne Funke-Vertreter Andreas Urban, rechts vorne "Krone"-Herausgeber und -Gesellschafter Christoph Dichand. Foto: Robert Newald

Das Handelsgericht Wien soll die "Krone"-Gründerfamilie Dichand aus der Verlagsgesellschaft der größten Zeitung des Landes ausschließen, ihnen also praktisch ihre 50 Prozent an der "Kronen Zeitung" aberkennen. Das verlangt die deutsche Mediengruppe Funke, der zusammen mit Immobilienmilliardär René Benko die andere Hälfte der "Kronen Zeitung" gehört. Mittwoch wird die Klage der Funke-Gruppe erstmals am Wiener Handelsgericht verhandelt.

Frage der Zuständigkeit

Der Gerichtstermin ist nur für eine Stunde als vorbereitende Verhandlung anberaumt. Und es dürfte fürs Erste nicht um einen Ausschluss gehen, sondern vor allem darum, ob das Handelsgericht Wien überhaupt dafür zuständig ist.

Denn: Die Rahmenverträge zwischen der Funke-Gruppe und der Familie Dichand über Rechte, Pflichten und Regeln für die Gesellschafter der "Kronen Zeitung" sehen vor, dass Schiedsgerichte nach Schweizer Recht Streitfragen zwischen den Eigentümern von Österreichs weitaus reichweitenstärkster Tageszeitung zu klären haben – und eben nicht ordentliche Gerichte wie das Handelsgericht.

Schiedsgericht bestätigte Dichands

Ein solches Schiedsgericht hat erst im Mai 2020 entschieden, dass die Funke-Gruppe die Rahmenvereinbarungen nicht kündigen kann, ohne damit die eigentliche Gesellschaft aufzukündigen. In dem Fall müsste die Funke-Gruppe den Dichands als Mitgesellschafter ihre "Krone"-Anteile zum sehr günstigen Buchwert überlassen. Die Funke-Gruppe hatte die Kündigung der Rahmenvereinbarungen erklärt, die Dichands riefen gegen die Kündigung dieses jüngste Schiedsgericht an.

Die Funke-Gruppe und René Benkos Signa-Holding haben wenige Tage nach diesem Schiedsspruch im Mai 2020 angekündigt, sie würden die Entscheidung des Schiedsgerichts anfechten. Eine Einladung von Herausgeber und Miteigentümer Christoph Dichand, seiner Familie die übrigen Anteile zu verkaufen, lehnten Signa und Funke ab.

Dichand-Anwältin: "Reiner Verzweiflungsakt"

Im Juni 2020 wurde die Klage der Funke-Gruppe auf Ausschluss der Dichands aus der "Krone" bekannt. Sie wurde allerdings schon im März 2020 eingebracht. Also vor der Entscheidung des Schiedsgerichts über die Gültigkeit der Rahmenvereinbarungen zwischen Dichands und Funke und damit auch über die Zuständigkeit von Schiedsgerichten für Gesellschafterstreit.

Dichand-Anwältin Huberta Gheneff bezeichnete die Ausschlussklage, um die es am Mittwoch vor dem Handelsgericht Wien geht, damals gegenüber dem STANDARD als "reinen Verzweiflungsakt": "Die Klage wurde verfrüht vor den jüngsten Klarstellungen des Schiedsgerichts eingereicht, noch dazu vor einem unzuständigen Gericht", erklärte Gheneff.

Funke verlangt Feststellung der Stimmrechte

Die Funke-Klage vor dem Handelsgericht Wien knüpft – wie einige andere der Funke-Gruppe in den vergangenen Monaten – an den Stimmrechten der Familie Dichand in "Krone"-Gesellschaften an. Die Argumentation, grob zusammengefasst:

Die Familie hat 2018 die 50 Prozent "Krone"-Anteile des 2010 verstorbenen Gründers Hans Dichand übernommen und auf seine Witwe Helga sowie die Kinder Michael, Johanna und Christoph aufgeteilt. Jede/r der vier besitzt nun 12,5 Prozent.

Die Gesellschaftsverträge sehen aber vor, dass Stimmrechte nur nach ganzen Anteilsprozenten berechnet werden – die viermal 0,5 Prozent hätten also keine Stimmrechte, argumentiert die Funke-Gruppe. Damit habe ihre gemeinsame Gesellschaft mit Benko 50 Prozent der Stimmrechte, die Dichands aber nur viermal zwölf, also 48 Prozent.

Die Dichands argumentieren dagegen mit Paragraf 80 des GesmbH-Gesetzes, eher ein juristischer Ausnahmefall. Er besagt: Gehört ein Geschäftsanteil an einer GesmbH mehreren "Mitberechtigten, so können sie ihre Rechte daraus nur gemeinschaftlich ausüben. Für Leistungen, die auf den Geschäftsanteil zu bewirken sind, haften sie zur ungeteilten Hand." Rechtshandlungen gegenüber einem dieser "Mitberechtigten" würden für alle anderen gleichermaßen gelten. Die Dichands sollen das auf ihre Anteile an der "Krone" beziehen. In diesem Fall würde aus den Anteilseignern quasi automatisch eine gemeinsame Gesellschaft nach bürgerlichem Recht – die 50 Prozent der Anteile und damit auch 50 Prozent der Stimmrechte hätte. Die Dichands wollten diesen Status auch im Firmenbuch eingetragen wissen. Darauf soll die Funke-Gruppe mit ihrer Ausschlussklage reagiert haben, kolportiert als "wichtiger Grund" für einen Ausschluss. Die Klage verlangt nach STANDARD-Infos jedenfalls auch die Feststellung der Stimmrechte vom Handelsgericht.

Die Beherrschung der "Krone"

Mit Verweis auf die – nach ihrem Befund – reduzierten Stimmrechten der Dichands meldete die Funke-Gruppe zum Jahreswechsel 2019/20 bei den österreichischen (und auch gleich deutschen) Wettbewerbsbehörden die alleinige Beherrschung der "Kronen Zeitung" an. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde schloss sich der Argumentation nicht an und legte die Anmeldung dem Oberlandesgericht Wien zur Prüfung vor.

Bis Ende September – die Frist wurde Corona-bedingt verlängert – soll das OLG Wien nun entscheiden.

Der Oberste Gerichtshof hat dafür allerdings in einem Nebenverfahren zu diesem Thema schon einen Rahmen vorgegeben. Der OGH hat in einer Entscheidung vom 29. Mai 2020 (160k2/20k) zur Begründung der Abweisung grundsätzlich festgehalten, wofür Kartellbehörden und -gerichte nicht zuständig sind: zu prüfen, ob etwa der Kauf oder die Übernahme von Anteilen gültig und wirksam sind, die zu einer kartellrechtlichen Beherrschung geführt haben sollen. Das Höchstgericht: "Keine Aufgabe des Zusammenschlusskontrollverfahrens ist es (...), über die Wirksamkeit oder Gültigkeit von Erwerbsvorgängen im Sinne des Kartellrechts abzusprechen."

Kleine gemeinsame Nenner

Der seit Anfang der 2000er Jahre laufende Gesellschafterstreit bei der "Krone" bremst oder lähmt viele Entscheidungen bei Österreichs größter Tageszeitung und in ihrem gemeinsamen Verlagskonzern mit dem "Kurier", der Mediaprint.

Kleine gemeinsame Nenner finden sich dennoch: Dienstag, am Vorabend der Verhandlung vor dem Handelsgericht Wien, gab die Mediaprint einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt: Gerhard Valeskini, Geschäftsführer der "Krone" und den Dichands zuzurechnen, wird zusätzlich Geschäftsführer der Mediaprint – im austarierten Kräftedreieck der drei Eigentümergruppen dort neben Christoph Niemöller (Funke-Gruppe) und Thomas Kralinger (Kurier/Raiffeisen). (fid, 26.8.2020)