Gernot Blümel ist sowohl Finanzminister als auch ÖVP-Spitzenkandidat in Wien. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Gernot Blümel – Finanzminister und Spitzenkandidat der ÖVP – wird nach der Wiener Gemeinderatswahl wohl nicht in das Stadtparlament wechseln. Denn: Ein Regierungsamt in Wien oder der Verbleib in der Bundesregierung seien die wahrscheinlichsten Optionen, sagte er Dienstag in der "ZiB2".

Die ÖVP wird bei der heurigen Wahl zwar stark zulegen. Umfragen sehe eine Verdoppelung der Wählerstimmen von knapp neun auf über 20 Prozent. Aber eine schwarz-grün-pinke Mehrheit zeichnet sich derzeit nicht ab. Außerdem haben die NEOS bereits kundgetan, dass sie ihn nicht zum Wiener Bürgermeister wählen werden, merkte Blümel an.

ORF

An den Wechsel in den Gemeinderat denkt er nicht. Er wolle dort sein, "wo ich möglichst viel für meine Heimatstadt Wien tun kann". Mehrmals hakt Armin Wolf nach: Ist Blümels Ziel entweder ein Regierungsamt oder die Bundesregierung? "Das sind die wahrscheinlichsten Optionen", sagt Blümel schließlich.

Obwohl die Wiener ÖVP sechs Wochen vor der Wahl noch kein Wahlprogramm veröffentlicht hat, ist für Blümel ein zentrales Thema Migration. Inspirieren lässt sich die Wiener ÖVP da von einem alten Bekannten. "Früher hat die FPÖ manche Themen aufgezeigt", sagt Blümel über den ehemaligen Koalitionspartner in der Bundesregierung, "So viel auch schlecht gelaufen ist in der FPÖ in der letzten Zeit: Manche Themen waren da schon richtig. Das haben wir auch aufgegriffen" (APA, red, 25.8.2020)