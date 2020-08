[Inland] Die Regierung will sich mit einer Änderung des Covid-19-Gesetzes für die Option eines neuen Lockdowns rüsten. Opposition und Verfassungsexperten zerpflücken den Entwurf.

WKStA behandelte Ibiza-Video wie Gift und sperrte es weg.

[Sport] Messi will FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen.

[Panorama] Polizei schoss auf flüchtenden Afroamerikaner, Ausschreitungen in Kenosha.

Wien-Wahl: Blümel will nur ein Regierungsamt.

Wiener Grüne drängen auf 35-Stunden-Woche.

[International] US-Wahlkampf als Trump Horror Picture Show.

[Gesundheit] Trotz Reinfektion mit Corona vor Covid-19 geschützt.

[Wetter] Ein paar hohe und mittelhohe Wolkenfelder ziehen in der Früh und am Vormittag durch, die Sonne scheint aber schon häufig. In der zweiten Tageshälfte tauchen dann vor allem im Berg- und Hügelland Quellwolken auf, die Schauerneigung bleibt aber durchwegs gering. Entlang der Alpennordseite wird es windig, am stärksten weht der Westwind zwischen dem Inn- und dem Waldviertel. Frühtemperaturen zwischen 7 und 17 Grad, Höchstwerte 24 bis 31 Grad.

[Zum Tag] 26. August 1920: In den USA tritt der das allgemeine Frauenwahlrecht einführende 19. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten in Kraft.