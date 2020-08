Entspannung vor der zweiten Welle in Südafrika? Das Land verzeichnete mehr als die Hälfte der 1,2 Millionen Infektionen des ganzen afrikanischen Kontinents. Foto: AP / Themba Hadebe

r sein. In den meisten Ländern sinken die Infektionszahlen, jedoch befürchtet Südafrika eine zweite Welle. Als viertes Mitglied der brasilianischen Präsidentenfamilie steckte sich nun auch Jair Bolsonaros ältester Sohn mit dem Coronavirus an.

an. Deutschland verlängert die Corona-Hilfen bis zum Ende des Jahres, davon betroffen ist unter anderem das Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen für Unternehmen.

Afrika könnte Höhepunkt der Pandemie überwunden haben

Der afrikanische Kontinent könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinter sich haben. Es sei zu sehen, dass "so etwas wie ein Höhepunkt" erreicht worden sei, und nun gingen die täglich gemeldeten Neuinfektionen herunter, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, Dienstag bei einer Videokonferenz afrikanischer Gesundheitsminister.

Es gibt allerdings einige wenige afrikanische Länder wie Namibia, in denen die Zahl der täglichen Neuinfektionen derzeit steigt. Insgesamt wurden in Afrika fast 1,2 Millionen Infektionsfälle gezählt. Mindestens 28.000 Menschen starben laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP in Afrika an den Folgen der Infektion, seit dort am 14. Februar der erste Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden war.

Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Infektionen auf dem Kontinent wurden in Südafrika verzeichnet, das auf Platz fünf der weltweit am stärksten betroffenen Länder steht. Auch dort sind die Infektions- und Totenzahlen rückläufig.

"Unsere größte Sorge ist, ob dies die erste Welle ist und es eine weitere geben könnte", sagte der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize. "Wir haben unseren Scheitelpunkt, unsere Welle überwunden, aber wenn sie nach Spanien blicken, hat sich dort nach einer langen Pause ein Anstieg gezeigt."

Bolsonaros ältester Sohn hat Corona

Der älteste Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Büro von Flavio Bolsonaro am Dienstag mitteilte, wurde dieser positiv auf das Virus getestet. Er zeige jedoch keine Symptome und fühle sich "gut". Flavio Bolsonaro sitzt für die Partei seines Vaters im Senat in Brasilia.

Der 39-Jährige ist bereits das vierte Familienmitglied, das sich nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert hat. Auch der Präsident steckte sich mit dem Erreger an und verbrachte deswegen im Juli drei Wochen in Quarantäne. Zudem waren auch die Präsidentengattin Michelle Bolsonaro sowie der jüngste Sohn Jair Renan positiv auf das Virus getestet worden.

Nach Angaben seines Büros hat sich Flavio Bolsonaro zuhause isoliert. Der Präsidentensohn nimmt das Malaria-Medikament Chloroquin ein, wie er selber mitteilte. Das Mittel wird von seinem Vater wie auch von US-Präsident Donald Trump beworben. Viele Experten wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen jedoch keine Wirksamkeit des Mittels beim Einsatz gegen Infektionen mit dem Coronavirus.

Der ultrarechte brasilianische Präsident hat die Gefahr durch das Coronavirus immer wieder kleingeredet. Er bezeichnete die von dem Erreger ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 in der Vergangenheit als "kleine Grippe". Auch kritisierte Bolsonaro von brasilianischen Bundesstaaten verhängte Corona-Restriktionen.

In Brasilien wurden bisher 3,6 Millionen Coronavirus-Infizierte und mehr als 115.000 Todesopfer der Pandemie verzeichnet. Nur die USA sind weltweit noch schlimmer von der Pandemie betroffen.

Deutschland verlängert Corona-Hilfen

In Deutschland haben sich die Koalitionspartner Union und SPD auf die Verlängerung von finanziellen Hilfen für Arbeitnehmer und Unternehmen in der Coronakrise verständigt. Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden vereinbarten am Dienstagabend bei Verhandlungen im Kanzleramt nach Angaben von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, das Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.

Die Überbrückungshilfen für Unternehmen für Zuschüsse zu den Betriebskosten würden bis Jahresende 2020 verlängert. Für die Zuschüsse hatte die deutsche Regierung 25 Milliarden Euro eingeplant. Die Auszahlung der Gelder über die Bundesländer aber läuft schleppend, auch weil das Verfahren komplex ist – die Politik will Betrugsfälle wie bei Corona-Soforthilfen verhindern.

Auch bis zum Ende des Jahres wird die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen ausgesetzt. Ebenso bleibt der erleichterte Zugang zu Hartz-IV-Zahlungen etwa für Künstler und Soloselbstständige bis Ende 2020.

Infolge der Coronakrise ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland eingebrochen. Im Gesamtjahr wird die bisher schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte erwartet. Nachdem die Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen waren, hatten Wirtschaftsverbände eindringlich vor einem zweiten Lockdown gewarnt. Dies könnte massive Folgen für Jobs haben, weil bei vielen Firmen die Rücklagen aufgezehrt sind. (red, APA, Reuters, 26.8.2020)