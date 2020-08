Auch Südafrika – das am stärksten betroffene Land Afrikas – beteiligt sich an Studien zu möglichen Corona-Impfstoffen. Foto: REUTERS / Siphiwe Sibeko

Das Wichtigste in Kürze:

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 327 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen (Stand Mittwoch, 9.30 Uhr). In Wien sind aktuell 1.607 Personen aktiv erkrankt – das ist ein Allzeit-Höchststand.

mit dem Coronavirus hinzugekommen (Stand Mittwoch, 9.30 Uhr). In sind aktuell – das ist ein Das Bundesheer schickte erneut Soldaten in das Logistikzentrum des Lebensmittelkonzerns Spar nach Wörgl in Tirol. 40 Soldaten sind laut Verteidigungsministerium wegen Corona-bedingten Ausfällen im Einsatz.



in Tirol. 40 Soldaten sind laut Verteidigungsministerium wegen im Einsatz. Oberösterreich übernimmt mit Freitag die Bundesregelung für die Maskenpflicht.

übernimmt In Berlin wurden mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Coronavirus-Maßnahmen wegen möglicher "Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung" verboten.



wegen möglicher "Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung" Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte der Höhepunkt der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent vorüber sein. In den meisten Ländern sinken die Infektionszahlen, jedoch befürchtet Südafrika eine zweite Welle.



sein. In den meisten Ländern sinken die Infektionszahlen, jedoch befürchtet Südafrika eine zweite Welle. Als viertes Mitglied der brasilianischen Präsidentenfamilie steckte sich nun auch Jair Bolsonaros ältester Sohn mit dem Coronavirus an.





327 Neuinfektionen in Österreich, Höchststand bei aktiv Erkrankten in Wien

327 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind binnen 24 Stunden in Österreich bis Mittwoch (9.30 Uhr) registriert worden. Die Anzahl der positiven Testergebnisse stieg damit auf 26.033, vermeldete das Innenministerium. 733 Corona-infizierte Personen sind bisher verstorben, 22.145 wieder genesen.

In Wien kamen 178 Neuinfektionen dazu. Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums sind damit aktuell 1.607 Personen in der Bundeshauptstadt erkrankt – das ist ein Allzeit-Höchststand. Der bisherige Rekordwert lag bei 1.536 aktiv Erkrankten am 5. April. Mehr zu den aktuelle Zahlen zum Coronavirus lesen Sie hier.

Auch in Zusammenhang mit der "Loco Bar" am Wiener Gürtel wurden Fälle diagnostiziert, zwei Kellner wurden positiv getestet. Ein Sprecher des Krisenstabs bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute". Das Lokal ist laut dem Bericht vorerst weiter geöffnet. Besucher, die zwischen 17. und 24. August dort waren, werden von den Betreibern via Facebook gebeten, sich untersuchen zu lassen.

Bundesheer bei Spar in Tirol aktiv

Seit Mittwochvormittag sind 40 Logistikfachleute des österreichischen Bundesheeres im Spar-Zentrallager im Tiroler Wörgl im Einsatz. Dies sei aufgrund von "Covid-19-bedingten Personalausfällen des Lebensmittelkonzerns" veranlasst worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. Spar habe am Dienstag um Unterstützung durch das Bundesheer angesucht. Der Cluster in dem Lager umfasse derzeit 19 Personen, hieß es seitens des Landes. 170 K1-Kontaktpersonen mussten abgesondert werden.

Die 40 Soldaten sowie Zivilbediensteten kommen aus den Heereslogistikzentren Salzburg, St. Johann in Tirol, Wels und Graz und werden bis 8. September bei Spar im Einsatz sein. Die Hilfe erfolge laut Ministerium als "Unterstützungsleistung". Vor Arbeitsbeginn desinfizierte das ABC-Abwehrzentrum die Arbeitsbereiche des Logistikzentrums, auch ein Hygienekonzept soll es geben.

Bereits im März 2020 waren Soldaten in Wörgl im Einsatz. Lagerarbeiten, die das Bundesheer in der Corona-Krise für Spar und Rewe übernommen hatte, kosteten jeweils rund 400.000 Euro, wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung der Neos ergab.

Oberösterreich übernimmt Bundesregelung für Maskenpflicht

Am 9. Juli hat das Land Oberösterreich die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlich zugänglichen Räumen, Geschäften und Lokalen zu tragen, wieder eingeführt. Grund waren damals steigende Infektionszahlen. Am Mittwoch kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) an, diese strengere Regelung ab Freitag an die weniger weitreichenden Bundesvorgaben anzugleichen. Damit soll vor der Einführung des Corona-Ampelsystems kommende Woche eine einheitliche Ausgangslage geschaffen werden.

Berlin verbietet Demos gegen Corona-Maßnahmen

Die Berliner Versammlungsbehörde hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Coronavirus-Maßnahmen verboten. Es sei damit zu rechnen, "dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird", so die Begründung. Die Versammlungen vom 1. August hätten gezeigt, "dass die Teilnehmenden sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben".

Indes hat die Bundesregierung die finanziellen Hilfen für Arbeitnehmer (etwa das Kurzarbeitergeld) und Unternehmen in der Corona-Krise verlängert.

Afrika könnte Höhepunkt der Pandemie überwunden haben

Der afrikanische Kontinent könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinter sich haben. Es sei zu sehen, dass "so etwas wie ein Höhepunkt" erreicht worden sei, und nun würden die täglich gemeldeten Neuinfektionen abnehmen, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, am Dienstag bei einer Videokonferenz afrikanischer Gesundheitsminister.

Es gibt allerdings einige wenige afrikanische Länder wie Namibia, in denen die Zahl der täglichen Neuinfektionen derzeit steigt. Insgesamt wurden in Afrika fast 1,2 Millionen Infektionsfälle gezählt. Mindestens 28.000 Menschen starben laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP in Afrika an den Folgen der Infektion, seit dort am 14. Februar der erste Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden war.

Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Infektionen auf dem Kontinent wurde in Südafrika verzeichnet, das auf Platz fünf der weltweit am stärksten betroffenen Länder steht. Auch dort sind die Infektions- und Totenzahlen rückläufig.

"Unsere größte Sorge ist, dass dies die erste Welle ist und es eine weitere geben könnte", sagte der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize. "Wir haben unseren Scheitelpunkt, unsere Welle überwunden, aber wenn man nach Spanien blickt, hat sich dort nach einer langen Pause ein Anstieg gezeigt."

Bolsonaros ältester Sohn hat Corona

Der älteste Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er zeige jedoch keine Symptome und fühle sich "gut", teilt das Büro von Flavio Bolsonaro am Dienstag mit. Flavio Bolsonaro sitzt für die Partei seines Vaters im Senat in Brasília.

Der 39-Jährige ist bereits das vierte Familienmitglied, das sich nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert hat. Auch der Präsident steckte sich mit dem Erreger an. Zudem waren auch die Präsidentengattin Michelle Bolsonaro sowie der jüngste Sohn Jair Renan positiv auf das Virus getestet worden.

Der Präsidentensohn nimmt das Malariamedikament Chloroquin ein, wie er selbst mitteilte. Das Mittel wird von seinem Vater wie auch von US-Präsident Donald Trump beworben. Viele Experten wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen jedoch keine Wirksamkeit des Mittels beim Einsatz gegen Infektionen mit dem Coronavirus.

Der ultrarechte brasilianische Präsident hat die Gefahr durch das Coronavirus immer wieder kleingeredet, obwohl sein Land das weltweit hinter den USA am stärksten von der Pandemie betroffen ist. (red, APA, Reuters, 26.8.2020)