In Wisconsin wurde am Dienstag wegen gewaltsamen Protesten nach Polizeischüssen auf einen schwarzen Amerikaner der Notstand ausgerufen. Foto: EPA/TANNEN MAURY

Kenosha – Ein erneuter Fall von Polizeigewalt gegen eine Afroamerikaner – drei Monate nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis – hat in den USA für weitverbreitete Empörung und Proteste gesorgt. Ein Polizist in Kenosha, Wisconsin, hatte dem Familienvater Jacob Blake am Sonntag sieben Mal aus nächster Nähe in den Rücken geschossen, als er in sein Auto einsteigen wollte.

Blakes Familie erklärte, der 29-Jährige sei von der Hüfte abwärts gelähmt und werde womöglich nie wieder gehen können. Nach Angaben seiner Anwälte durchschlugen Kugeln Blakes Wirbelsäule, seinen Magen, seine Leber und einen Arm. "Die jetzige medizinische Diagnose ist, dass er gelähmt ist", sagte der Anwalt der Familie, Ben Crump. "Es wird ein Wunder nötig sein, damit Jacob Blake junior jemals wieder laufen wird."

Nach Angaben des Anwalts saßen in dem Auto Blakes Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren. Die genauen Hintergründe des auf einem Handyvideo festgehaltenen Vorfalls sind unklar. Die beteiligten Beamten wurden suspendiert, die Kriminalpolizei ermittelt.

Zusammenstöße trotz Ausgangssperre

In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich Demonstranten und Sicherheitskräfte bereits den dritten Abend in Folge Auseinandersetzungen. Polizisten in Sicherheitsmontur setzten Gummigeschossen, Tränengas und Schockgranaten ein, um eine Kundgebung mit 300 bis 400 Teilnehmern nach Einbruch der Dunkelheit aufzulösen.

Wenige Stunden zuvor hatte der US-Staat Wisconsin aufgrund der gewaltsamen Proteste vom Vortag den Notstand ausgerufen. Bei den Zusammenstößen am Montag waren Fahrzeuge in Brand gesetzt und Gebäude beschädigt worden. Gouverneur Tony Evers hatte deshalb eine verstärkte Präsenz der Nationalgarde angeordnet, und eine abendliche Ausgangssperre verhängt.

Mutter rief zur Ruhe auf

Die Mutter von Jacob Blake hat zu friedlichen Protesten aufgerufen. Sie habe in Kenosha "viele Schäden" gesehen, sagte Julia Jackson am Dienstag, nachdem es in der Stadt im Bundesstaat Wisconsin zwei Nächte lang zu Ausschreitungen gekommen war. Diese Vorfälle spiegelten "nicht das wider, was mein Sohn und meine Familie sind". "Wenn Jacob wüsste, was an Gewalt und Zerstörung passiert, wäre er sehr unerfreut", sagte Julia Jackson.



Blakes Vater warf der Polizei einen "sinnlosen Mordversuch" vor. "Sie haben sieben Mal auf meinen Sohn geschossen, als ob er nichts zählt. Aber mein Sohn zählt. Er ist ein Mensch."

Für Freitag ist in der Hauptstadt Washington ein großer Marsch gegen Polizeigewalt gegen Schwarze geplant. Er findet am Jahrestag der berühmten Rede "I Have a Dream" ("Ich habe einen Traum") des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King statt. King hielt die Rede am 28. August 1963. (red, APA, 26.8.2020)