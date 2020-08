Sportanlage gesperrt. Foto: imago images/Eibner

Gurten – Altachs Erstrundenpartie im heimischen Fußballcup am Freitag muss wegen Corona-Fällen bei Gegner Gurten verschoben werden. Das teilten die beiden Clubs am Mittwoch mit. Regionalligavertreter Gurten berichtete auf seiner Website von zwei positiven Tests auf das Virus, die gesamte Mannschafte befinde sich in Quarantäne. Als mögliche Ersatztermin nannten die Oberösterreicher den 8. bzw. 9. September. (APA, 26.8.2020)