Schon im Frühjahr halfen Soldaten im Lebensmittelhandel. (Dieses Bild ist nicht redaktionell entstanden, sondern stammt von der Presseabteilung des Bundesheeres.) Foto: APA/Bundesheer/Pusch

Wörgl – Im Zentrallager des Lebensmittelunternhemens Spar in Wörgl, Tirol, hilft erneut das Bundesheer im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes aus. Insgesamt 40 Soldaten werden bis voraussichtlich 8. September dafür sorgen, dass die Filialen des Lebensmittelhändlers weiter beliefert werden können. Nötig wurde der Einsatz, weil im Zentrallager Wörgl ein Corona-Cluster festgestellt wurde. 27 Personen wurden positiv auf das Virus getestet, und infolge dessen mussten 170 Personen, als sogenannte K1-Kontakte, vorübergehend in häuslicher Quarantäne abgesondert werden.

Der Cluster dürfte, so die Angaben des Landes Tirol, einerseits auf einen bereits entdeckten in Innsbruck zurückgehen. Dort mussten bereits zwei Unterkünfte für Asylwerber isoliert werden, weil es zu einer Häufung von Ansteckungen unter Personen vornehmlich somalischer Herkunft gekommen war. Das hat diesem Cluster in den Medien bereits den Namen "Somalia-Cluster" verschafft. Daneben sind die Fälle in Wörgl auf Reiserückkehrer aus Balkanländern zurückzuführen, heißt es seitens des Landes.

Spar muss die Hilfe des Heeres selbst bezahlen

Als "versorgungskritisches Lebensmittelunternehmen" hat Spar hat die Unterstützung des Heeres selbst angefordert. Die Kosten dafür werden nicht übernommen und müssen von Spar selbst bezahlt werden. Die Tätigkeit der Soldaten im Zentrallager gilt als Unterstützungseinsatz und unterscheidet sich damit von Assistenzeinsätzen, wie sie derzeit etwa an den Grenzübergängen im Auftrag des Innenministeriums stattfinden.

Neben der Hilfe im Lager selbst, wie sie das Bundesheer in Wörgl bereits im März dieses Jahres geleistet hat, kommt auch der ABC-Zug zum Einsatz. Denn vorab muss die Anlage desinfiziert werden. Diese Fachleute werden auch bei der Erstellung eines Hygienekonzeptes behilflich sein, um den weiteren Betrieb zu garantieren.

"Wenn unser Bundesheer angefordert wird, unterstützt es dort, wo schnell Hilfe benötigt wird. Ich bin sehr stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten, die heuer schon mehrmals beweisen konnten, wie rasch und kompetent sie wichtige Infrastruktur für unsere Bevölkerung am Laufen halten können", erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zum Einsatz in Wörgl. (ars, 26.8.2020)