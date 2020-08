Griechenland und die Türkei streiten derzeit über Gasvorkommen in von beiden Ländern beanspruchten Seegebieten im östlichen Mittelmeer

Die griechischen Behörden haben bereits einige Fotos vom Militärmanöver im östlichen Mittelmeer veröffentlicht. Foto: AFP

Paris – Inmitten der Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei wird sich Frankreich an einem geplanten Manöver im östlichen Mittelmeer beteiligen. Man werde dazu drei Kampfjets und eine Fregatte bereitstellen, teilte das Verteidigungsministerium in Paris am Mittwoch mit. Das Manöver sei bis Freitag geplant, Italien, Griechenland und Zypern nehmen zudem teil.

Die Nato-Partner Griechenland und die Türkei streiten derzeit über Gasvorkommen in von beiden Ländern, aber auch von Zypern beanspruchten Seegebieten im östlichen Mittelmeer. Außenminister Heiko Maas hatte am Dienstag bei Besuchen in Athen und Ankara zu vermitteln versucht. Dabei sicherte er Griechenland die "volle Solidarität Deutschlands und der gesamten EU" zu. Beide Regierungen hätten ihn seinen Gesprächen aber betont, dass sie den Konflikt ohne Waffengewalt lösen wollten, sagte Maas.

Forschungsschiff "Oruc Reis"

Der Streit zwischen Athen und Ankara hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet. Das türkische Forschungsschiff "Oruc Reis" sucht derzeit begleitet von Kriegsschiffen nach möglichen Gas-Vorkommen südlich der türkischen Küste. Eigentlich sollte der Einsatz am Sonntag auslaufen, die Türkei hatte ihn aber dann bis zum 27. August verlängert.

Deutschland versucht seit Wochen, in dem Streit zu vermitteln. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel telefonierte mehrfach mit Erdogan und Mitsotakis. Die Fortsetzung der gegenseitigen Provokationen konnte sie aber nicht verhindern. Zuletzt schloss Griechenland ein Abkommen mit Ägypten über Seegebietsgrenzen – was dazu führte, dass die Türkei auf den eigentlich schon geplanten Abzug ihres Forschungsschiffes verzichtete.

"Die Türkei ist entschlossen, alles Notwendige zu tun, um ihre Rechte im Schwarzen Meer, in der Ägäis und im Mittelmeerraum durchzusetzen", sagte Präsident Tayyip Erdoğan am Mittwoch. Die Türkei sei grundsätzlich zu Gesprächen mit Griechenland bereit – aber nicht, wenn die andere Seite Vorbedingungen oder Maximalforderungen stelle, hatte am Dienstag Außenminister Mevlüt Cavusoglu festgestellt. (red, APA, Reuters, 26.8.2020)