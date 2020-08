Vor fünf Jahren wurden 71 tote Flüchtlinge in einem Kühl-Lkw bei Parndorf gefunden. Wie Österreich die Flüchtlingskrise seitdem bewältigt hat

In einem Kühl-Lkw wurden am 26. August 2015 auf einem Autobahnabschnitt bei Parndorf die Leichen von 71 Flüchtlingen gefunden. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Es ist der 26. August 2015, als ein unscheinbarer Autobahnabschnitt bei Parndorf im Burgenland zum Schauplatz einer unglaublichen Tragödie wird. In einem Kühl-Lkw werden die Leichen von 71 Männern, Frauen und Kindern gefunden. Es sind Flüchtlinge, die so über die Grenze kommen wollten. Wenige Tage später wird Angela Merkel mit ihrem berühmten Satz "Wir schaffen das" auf die hunderttausenden Menschen reagieren, die nach Europa flüchten. Es sind Ereignisse, an die wir uns heute als die "Flüchtlingskrise" erinnern und die Österreich nachhaltig verändert haben. Wie, erzählt Irene Brickner vom STANDARD.

(red, 26.8.2020)

Das Transkript zum Podcast lesen Sie hier.

