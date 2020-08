Hat wohl schnell Fuß gefasst: Stefan Schwab. Foto: EPA/TOSIDIS

Das Pflichtspieldebüt von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab für PAOK Saloniki ist am Dienstagabend erfolgreich verlaufen. Mit den Griechen feierte der Salzburger in der Champions-League-Qualikation einen 3:1-Heimerfolg über Besiktas Istanbul, PAOK steht damit in der 3. Qualirunde der europäischen Fußball-"Königsklasse". Schwab spielte durch. (APA, 26.8.2020)