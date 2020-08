Stellt außergewöhnliche Naturschauplätze aus Österreich in den Mittelpunkt

Virtue und ÖBB blicken mit einer Klima-Kampagne in die gemeinsame Zukunft. Foto: Virtue

Wien – Imposante und außergewöhnliche Naturschauplätze aus Österreich stellen die Kreativagentur Virtue und die ÖBB in den Mittelpunkt einer gemeinsamen Klima-Kampagne. Im Zentrum stehe der genaue Blick auf Flora und Fauna, hieß es dazu am Mittwoch in einer Aussendung.

unsereOEBB

Zum Auftakt der Kampagne inszeniert ein 40-Sekünder die Schönheit Österreichs und soll die Menschen animieren, "die Zukunft neu zu denken". Über den Sommer wird der Klimaschatz Österreich aus den Augen der verschiedenen Teilmärkte der ÖBB, ÖBB Infra, Rail Cargo, Employer Branding und Personenverkehr betrachtet. Die Künstlerin Veronika König aka Farce hat dafür die Johannesbachklamm auditiv erlebbar gemacht. (red, 26.8.2020)