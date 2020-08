Verkörpert in dem Zweiteiler zusammen mit Ursina Lardi ein Winzerehepaar. Ausstrahlung für 2021 geplant

Soll in "Il Pastore" einen Winzer spielen: Tobias Moretti.



Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Ein prominentes Salzburger Festspiel-Duo steht derzeit für den neuen Zweiteiler "Il Pastore" vor der TV-Kamera: "Jedermann" Tobias Moretti und die heurige "Everywoman" Ursina Lardi sind seit Dienstag im Einsatz für die Servus-TV-Koproduktion mit dem ZDF, die in Südtirol, Kitzbühel sowie in Wien und Umgebung entsteht. Die Ausstrahlung ist für 2021 vorgesehen.

Moretti spielt in "Il Pastore" den Winzer Matteo, der mit seiner Frau Stefania (Lardi) in Südtirol lebt. Als Tochter Laura ist erstmals Antonia Moretti an der Seite ihres Vaters vor einer Fernsehkamera zu erleben. Das gutbürgerliche Leben der Kleinfamilie wird erschüttert, als einerseits ein alter Bekannter aus der dunklen, neapolitanischen Vergangenheit Matteos im Dorf auftaucht und andererseits eine junge Frau von einer Kugel getroffen wird. Carabiniere Erlacher (Harald Windisch) nimmt bei seinen Ermittlungen bald den Winzer ins Visier.

Hochkarätig bei "Il Pastore" ist dabei nicht nur die Besetzung. Shootingstar Andreas Prochaska, der zuletzt bei "Das Boot" Regie führte und bereits beim Filmerfolg "Das finstere Tal" mit Moretti zusammenarbeitete, sitzt hier nicht nur im Regiesessel, sondern zeichnete auch für das Drehbuch mitverantwortlich. (APA, 26.8.2020)