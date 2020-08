Um "Sinking City" herrscht aktuell Aufregung. Foto: Frogwaves

Sinking City ist plötzlich von Steam, Epic Games Store verschwunden. Entwickler Frogwaves nahmen das Spiel als eine Art Notbremse selbst offline und erheben schwere Vorwürfe gegen ihre Publisher Bigben Interactive und Nacon sollen mehrere Vertragsbrüche begangen haben – seit dem Release am 27. Juni 2019 befindet man sich deswegen im Rechtsstreit.

Mit Zahlungen ständig im Verzug

Die ukrainische Spieleschmiede wirft den französischen Publishern vor, dass sie stets zu spät gezahlt und die Zahlungen irgendwann vollständig eingestellt haben. Zudem soll der Entwickler gezwungen worden sein, den Quellcode des Spiels herzugeben. Die Publisher sollen aber lediglich die Lizenz und nicht das geistige Eigentum laut Vertrag erworben haben.

Brettspiel ohne Lizenz veröffentlicht

Ferner sollen Big Ben Interactive und Nacon äußerst intransparent gewesen sein. Trotz mehrmaliger Nachfragen wurden keine transparenten Zahlen zu Prognosen oder Verkäufen weitergegeben. Zuletzt soll auch ein Brettspiel zu The Sinking City herausgebracht worden sein – auch hier wirft Frogwaves den Publishern vor, dass dies ohne Lizenz und rechtlicher Grundlage erfolgt sei.

Zahlungen bei Release eingestellt

Am 27. Juni 2019 erklärten sollen Big Ben Interactive und Nacon bekanntgegeben haben, dass sie ab sofort keine weiteren Zahlungen mehr leisten werden. Daraufhin wurde der Vertrag von Frogwaves aufgelöst – die Zustimmung der Publisher blieb mit Hinblick auf die Notfall-Richtlinien während der Corona-Krise in Frankreich aber aus. Das Spiel blieb weiterhin bei Steam und Co, damit sich Big Ben Interactive und Nacon die Einnahmen behalten können.

PlayStation Europe

"Sinking City" weiterhin erhältlich

Nun wurde das Spiel aber von den Plattformen entfernt. Kaufbar ist das Game auf der offiziellen Website der Entwickler, bei Origin und bei Gamesplanat. Die Nintendo-Switch-Version ist laut Gamestar.de weiterhin erhältlich. Bislang haben sich die Publisher zu der Causa noch nicht zu Wort gemeldet. Frogwaves will Sinking City in Bälde wieder bei besagten Stores anbieten. Wann es soweit ist, wird man über Facebook & Co bekanntgeben. (red, 26.8.2020)