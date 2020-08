In der alljährlichen Kritikerumfrage von "Theater heute" wurde zudem Ewald Palmetshofer für sein "Stück des Jahres" ausgezeichnet

Foto: Eva Würdinger

Die Zeichen standen nicht schlecht, und jetzt ist es verbrieft: Florentina Holzingers Bühnenarbeit "Tanz", eine am Tanzquartier Wien entwickelte internationale Koproduktion, wurde in der Kritikerumfrage von "Theater heute" zur "Inszenierung des Jahres" gewählt. Keine Kleinigkeit. Damit siegte sie mit einer Stimme Vorsprung vor Leonie Böhms Klassikerneuschöpfung "Räuberinnen" von den Münchner Kammerspielen. Sage noch einer, es gäbe keine Regisseurinnen!

Die bereits mit einer Einladung zum diesjährigen Berliner Theatertreffen ausgezeichnete Inszenierung Holzingers verhandelt das bis heute tradierte Frauenbild des romantischen Balletts neu und antwortet mit einem nicht jugendfreien Hybridformat aus Theater, Martial Arts und Splatter. Elevinnen einer Ballettschule mutieren zu Luftgeistern, die splitternackt auf Motocross-Maschinen am Bühnenhimmel Gas geben.

Sandra Hüller "Schauspielerin des Jahres"

Auch der Titel "Stück des Jahres" geht – aus Landermatchsicht – an Österreich. Ewald Palmetshofers subtile Mittelstandsstudie "Die Verlorenen" (uraufgeführt am Residenztheater München) erzählt vom Geflecht menschlicher Deformationen. Eine Frau will im abgelegenen Haus ihrer Großmutter für einige Wochen eine Auszeit nehmen und verabschiedet sich von ihrem Teenagersohn, der beim Vater und dessen neuer Frau lebt. Das Ereignis ist nicht der Plot, sondern die sprachliche Durchdringung eines Zustands aus Angespanntheit, Verzweiflung und scheinbarer Unveränderbarkeit.

Schauspielerin des Jahres wurde – zum bereits vierten Mal – Sandra Hüller (für ihre "Hamlet"-Rolle in Bochum), Fabian Hinrichs erlangte selbigen Titel in dem Fast-Solo "Glaube an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt" von René Pollesch im Friedrichstadt Palast Berlin. (afze, 27.8.2020)