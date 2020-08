Grafik: APA

Die Corona-Ampel wird am Donnerstag vom Gesundheitsministerium erstmals aktiviert. Allerdings wird noch nicht öffentlich kommuniziert, welche Region in Österreich in welcher Ampelfarbe – von Grün (Risiko niedrig) über Gelb (mittel), Orange (hoch) und Rot (akut) – erstrahlen wird. Mit der "Generalprobe", wie es heißt, sollen aber die internen Abläufe geprüft werden.

Die erste Ampelschaltung, die via Homepage abrufbar sein wird, soll wie bereits angekündigt am Freitag, den 4. September, veröffentlicht werden. Am 7. September beginnt dann für hunderttausende Schüler im Osten Österreichs das neue Schuljahr. Schlüsselindikatoren für die Beurteilung der Corona-Lage auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene werden Ressourcen im Gesundheitswesen (vor allem Spitalsbetten), der Anteil der positiven Ergebnisse an den Tests, die siebentägige Entwicklung der Infektionszahlen und Clusteranalysen sein – also ob man die neuen Fälle nachvollziehen und eingrenzen kann.

Konsequenzen der Ampelschaltungen noch nicht bekannt

Das Monitoring übernehmen Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) und der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Die Corona-Kommission mit Vertretern des Bundes (Krisenstab, Bundeskanzleramt, Gesundheitsministerium), Vertretern der Bundesländer sowie Virologen und Public-Health-Experten nimmt die Bewertung vor und gibt Empfehlungen ab. Die Ampelfarbe selbst wird danach auf politischer Ebene festgelegt. Die Corona-Kommission soll einmal wöchentlich, voraussichtlich am Donnerstag, tagen.

Welche Konsequenzen aus den jeweiligen Ampelschaltungen resultieren, wurde vom Gesundheitsministerium bisher noch nicht veröffentlicht. Die Leitlinien würden mit Ländern und Ministerien finalisiert. Welche Einschränkungen oder Verschärfungen es bei den Ampelfarben Orange oder Rot für welche Bereiche gibt, steht also noch nicht fest.

Höchststand an aktuell Corona-Infizierten in Wien

Mit Spannung wird etwa die erste Einschätzung für Wien erwartet: Von österreichweit 327 Neuinfektionen am Mittwoch entfielen mit 178 wieder mehr als die Hälfte auf Wien. Damit sind 1607 Personen in Wien aktuell infiziert: So viele aktuell an Corona Infizierte gab es bisher noch nie. In einem Gürtel-Lokal wurden vier Mitarbeiter positiv getestet – davon zwei Personen, die keinen Kontakt zu Gästen hatten. Ein infizierter Besucher aus der Steiermark hatte den Verdacht gemeldet.

In Oberösterreich wird die strenge Maskenpflicht ab Freitag gelockert und an Bundesvorgaben angepasst. Die strengeren Vorschriften, wonach Masken in allen öffentlich zugänglichen Räumen, Geschäften und Lokalen getragen werden mussten, galten seit 9. Juli. (krud, 26.8.2020)