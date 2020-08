[Wissenschaft] Bundeskanzler Kurz rechnet mit Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021.

Coronavirus: Hydroxychloroquin laut Metastudie nutzlos bis schädlich.

[Inland] Gesundheitsminister Anschober im Visier.

[Panorama] Corona-Ampel ab Donnerstag im Testbetrieb.

Schulungen gegen Antisemitismus für Flüchtlinge.

Zwei Tote bei Protesten in Wisconsin – Trump schickt Truppen.

[International] Berlin verbietet Demo gegen deutsche Corona-Politik.

[Jobs] Selbstmarketing ist wichtig für euer Berufsleben. So startet ihr in eurer Karriere durch!

[Wetter] Die erste Tageshälfte bietet viel Sonnenschein. Dann tauchen von Westen her ein paar Wolken auf, zusätzlich bilden sich über den Bergen Quellwolken. Die Neigung zu Regenschauern ist meist gering, nur im Südwesten gehen lokale teils gewittrige Regenschauer nieder. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, oft aus West bis Nordost. Am Morgen umspannen die Temperaturen 8 bis 19 Grad, am Nachmittag 20 bis 28 Grad.

[Zum Tag] Am 27. August 1955 lag die gebundene Erstauflage des Buches The Guinness Book of Records vor.