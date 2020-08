Bis zum Stichtag 25. August wurden 205 Fälle von FSME gemeldet, 51 mehr als im "Zecken-Superjahr" 2018. Foto: Shutterstock

Wien – Die 154 FSME-Erkrankten im "Zecken-Superjahr" 2018 bedeuteten einen Höchststand. Er wurde 2020 schon Ende dieses Monats in der noch laufenden Saison des "gemeinen Holzbocks" alias Zecke übertroffen: Bis zum Stichtag 25. August gab es 2020 bereits 205 gemeldete Fälle von FSME. Die schlechte Nachricht: die Zahl der Zecken und die von ihnen übertragene Krankheiten werden künftig weiter zunehmen.

Es ist der Klimawandel, mit der Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin in der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), diese Prognose im Gespräch mit der APA erklärt. Dieser sorgt nicht nur für eine zunehmende Vermehrung des Holzbocks, sondern auch dafür, dass sich die subtropische Zeckenart Hyalomma marginatum weiter etablieren wird. Sie wurde in Österreich erstmals im Oktober 2018 in Niederösterreich nachgewiesen, deren Überwinterung dann 2019 von Georg Duscher vom Institut für Parasitologie der Vetmed in Oberösterreich dokumentiert.

Mehr Mäuse, mehr Zecken

Duscher glaubt wegen des Klimawandels an eine Zunahme der Mäusepopulation, diese seien der wichtigste Wirt für Zeckenlarven. Außerdem wird der Fichtenbestand deutlich zurückgehen, jener der Buche deutlich zunehmen. Die Frucht der Buche, die Buchecker, ist die Hauptnahrungsquelle für mäuseähnliche Tiere. "Je mehr Kleinnager, umso mehr Zecken", lautet die Rechnung – und infolge daher die vermehrte Bedeutung der Krankheiten, die von dem "spinnenartigen Tier" übertragen werden, die sich im Zuge dieser Entwicklung "explosionsartig" vermehren könnten.

Die bisherige FSME-Saison würde diese Aussage schon in diesem Jahr stützen, denn es gab bis zum Stichtag 25. August bereits 205 gemeldete Fälle von FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), 2019 waren es an diesem Tag nur 71 von insgesamt 116 Fällen bis zum Jahresende – und selbst im rekordverdächtigen Jahr 2018 gab es zu diesem Zeitpunkt erst 123 von den in dem Jahr insgesamt 154 Fällen. Von so vielen FSME-Fällen, wie noch nie in 35 Berufsjahren, berichtete gestern, Mittwoch, auch Bettina Pfausler, Leiterin der Neuro-Intensivstation an der Klinik Innsbruck in einem Bericht auf orf.at.

Borreliose häufiger

Gegen FSME gibt es eine Impfung, jedoch nicht gegen die von den heimischen Zecken übertragene Borreliose, welche weitaus häufiger vorkommt. Jede dritte bis vierte Zecke hat laut Duscher diesen bakteriellen Erreger, während FSME eher im Promille-Bereich auftritt, oft auf Flächen von der Größe eines halben Fußballfeldes, erklärte der Virologe. Wenn der Mensch jedoch auf einen frugalen Punkt trifft, dann ist hiermit eine hohe Dichte an Überträger-Zecken gegeben.

Die Borreliose ist wiederum vermeidbar, wenn der Körper rechtzeitig auf Zecken abgesucht und diese fachgerecht entfernt werden, andererseits kann im Falle der Krankheit diese auch mit Antibiotika behandelt werden, jedoch können im negativen Fall Nervensystem und Gelenke geschädigt werden. Die Zeckenzunahme werde in Summe dazu führen, die von ihnen übertragenen Krankheiten ernster zu nehmen, als man dies bisher getan habe. Was bereits 2021 kommen wird, ist die Meldepflicht der Lyme-Borreliose, zu der sich Österreich gegenüber der EU verpflichtet hat. (APA, 27.8.2020)