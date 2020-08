Für Gäste soll die Eintragung in die "Corona-Gästelisten" freiwillig sein – auch eine Verpflichtung, wahrheitsgemäße Angaben zu machen, gibt es nicht.

Das Wichtigste in Kürze:

Die geplante "Coronavirus-Gästeliste" stößt auf Kritik von Gastronomie-Vertretern. Künftig sollen Listen von Personen erstellt werden, die sich in gewissen Einrichtungen aufhalten, um bei etwaigen Corona-Fällen die anderen Anwesenden informieren zu können.

stößt auf Kritik von Gastronomie-Vertretern. Künftig sollen von Personen erstellt werden, die sich in gewissen Einrichtungen aufhalten, um bei etwaigen Corona-Fällen die anderen Anwesenden informieren zu können. Um 11 Uhr findet eine Pressekonferenz zum Thema "Neue Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie " mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wirtschaftskammer -Vertretern statt.

zum Thema "Neue Maßnahmen für und " mit Tourismusministerin Elisabeth (ÖVP) und -Vertretern statt. Die Corona-Ampel wird am Donnerstag vom Gesundheitsministerium erstmals aktiviert. Die " Generalprobe " des Systems findet allerdings nichtöffentlich statt. Ab 4. September wird die Corona-Ampel via Homepage öffentlich zugänglich.



wird am Donnerstag vom Gesundheitsministerium erstmals aktiviert. Die " " des Systems findet allerdings nichtöffentlich statt. Ab 4. September wird die Corona-Ampel via Homepage öffentlich zugänglich. Die Sozialpartner sollen auf Aufforderung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Vorschläge für neue, konkrete Regelungen betreffend Homeoffice erarbeiten.



sollen auf Aufforderung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für neue, konkrete Regelungen betreffend erarbeiten. US-Experte Anthony Fauci hat die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde CDC kritisiert, Coronavirus-Tests bei Personen ohne Symptome zurückzufahren.

hat die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde CDC kritisiert, Coronavirus-Tests bei Personen ohne zurückzufahren. 463 Millionen Kindern weltweit ist es laut Uno während der Corona-bedingten Schließung ihrer Schulen nicht möglich gewesen, an irgendeiner Art des Fernunterrichts teilzunehmen.

weltweit ist es laut während der Corona-bedingten ihrer Schulen nicht möglich gewesen, an irgendeiner Art des teilzunehmen. Die gesundheitliche Lage in Spanien ist dramatisch. Doch Kataloniens Separatisten schreckt die Corona-Gefahr nicht davon ab, am 11. September Massenproteste für die Unabhängigkeit der Region durchzuführen.

ist dramatisch. Doch schreckt die Corona-Gefahr nicht davon ab, am 11. September für die der Region durchzuführen. Rechtsextremisten ist es nach Einschätzung des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz nicht gelungen, die Demonstrationen gegen die Corona-Restriktionen für sich zu vereinnahmen.

ist es nach Einschätzung des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz nicht gelungen, die für sich zu vereinnahmen. Die im Corona-Lockdown angebotene Sonderbetreuungszeit für Eltern soll verlängert werden – und zwar bis Ende Februar 2021.





Bald Listen für Wirtshausbesucher?

Um das Coronavirus besser verfolgen zu können, sollen sich Gäste von Gasthäusern, Krankenhäusern oder Veranstaltungen bald in Listen eintragen. Eine neue Gesetzesnovelle, die noch bis Freitag in Begutachtung ist, sieht eine verpflichtende Datenerhebung für Gastronomen und Veranstalter vor. Für Gäste soll die Eintragung in die Listen aber freiwillig sein, es gibt offenbar auch keine Verpflichtung, wahrheitsgemäße Angaben zu machen.

Dass im Lichte des Coronavirus bald Listen von Gastro-Besuchern erstellt werden sollen, stößt auf Kritik des Gastronomie-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer (WKO), Mario Pulker. Es sei unklar, welche Betriebsformen, wie etwa Würstelbuden im Freien, überhaupt betroffen seien – und er liest aus dieser jedenfalls heraus, "dass wir nicht verpflichtet sind, den Gast anzuhalten, damit er seine Daten einträgt. Das kann nur auf freiwilliger Basis passieren", betonte er am Mittwoch im Ö1-"Mittagsjournal".

Mario Pulker, Obmann des Fachverbands Gastronomie in der Wirtschaftskammer, in der "ZiB Nacht". ORF

Die Auftrag, Listen zu führen, sei eine "halbherzige Sache", weil es "keine rechtliche Basis" dafür gebe, "dem Gast zu sagen, er muss uns seine Daten geben". Die Wirte seien keine Exekutivorgane und wollen keine sensiblen Daten haben, so Pulker. Man habe keine Lust auf Auseinandersetzungen mit den Gästen. In Nachbarländern habe sich auch gezeigt, dass Scherznamen eingetragen würden. In der Schweiz hätten sich bei Stichproben bis zu 70 Prozent falsche Angaben gefunden. Wenn sich allerdings ein Gast eintragen wolle, habe man "natürlich überhaupt kein Problem damit", so Pulker; nach 28 Tagen würde man die Information vernichten.

Eine Gästeliste sei zwar besser als ein geschlossener Betrieb. Man sei aber etwa für die Corona-App, so der Gastro-Vertreter. "Das Ministerium soll endlich bitte eine App zertifizieren, die sollen sich die Kunden aufs Handy laden." Auch Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien, sieht laut orf.at in der "Coronavirus-Gästeliste" einen "unnötigen Zeit- und Bürokratieaufwand".

Sozialpartner sollen konkrete Homeoffice-Regelungen erarbeiten

Die Sozialpartner sollen Vorschläge für neue, konkrete Regelungen betreffend Homeoffice erarbeiten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im Rahmen seiner für Freitag geplanten Erklärung im Kanzleramt damit beauftragen. Ziel ist eine Modernisierung des Arbeitsrechts, etwa beim Thema Homeoffice-Ruhezeiten oder einer Reform der Pendlerpauschale.

Derzeit stelle sich etwa das Problem, dass eine generelle Anordnung von Homeoffice nicht möglich ist, hieß es dazu vorab aus dem Bundeskanzleramt. Außerdem bestünden keine Regelungen hinsichtlich des Umgangs mit Betriebsmitteln. "Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt sehr, die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch massiv beschleunigt. Wir brauchen ein modernes Arbeitsrecht, das auf die Erfordernisse des Homeoffice eingeht. Ich habe daher die Sozialpartner gebeten, in den kommenden Monaten konkrete gesetzliche Regelungen zum Homeoffice auszuarbeiten", sagte Kurz in einem Statement im Vorfeld seiner Rede.

Mögliche Änderungen könnten laut Kanzleramt etwa eine Weiterentwicklung der Pendlerpauschale zu einer Homeoffice-Pauschale sein, in der etwa der Umgang mit Internet-Kosten und Betriebsmittel berücksichtigt wird. Auch die Ruhezeiten nennt das Kanzleramt als eine der möglichen Reformpunkte, diese sollen an das digitale Zeitalter angepasst werden.

Kritik an US-Entscheid für weniger Tests ohne Symptome

Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde CDC, Coronavirus-Tests bei Personen ohne Symptome zurückzufahren, ist in den USA auf Experten-Kritik gestoßen. Der renommierte Immunologe Anthony Fauci sagte zu CNN am Mittwoch, das könne das falsche Gefühl vermitteln, dass es keine große Gefahr der Virusübertragung durch Menschen ohne Symptome gebe.

Die CDC hatte am Montag ihre Richtlinie geändert. Zuvor wurde allen Personen, die sich in der Nähe eines Erkrankten aufhielten, empfohlen, sich testen zu lassen – auch wenn sie keine Symptome aufwiesen. Jetzt heißt es, ein Test sei nicht unbedingt nötig – außer man gehöre zu einer Risikogruppe.

Uno: Ein Drittel der Schulkinder ohne Fernunterricht

Mindestens ein Drittel aller Schulkinder der Welt hat einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef zufolge in der Corona-Krise nicht an Fernunterricht teilnehmen können. Rund 463 Millionen Kindern weltweit sei es während der Corona-bedingten Schließungen ihrer Schulen nicht möglich gewesen, an jeglicher Art des Fernunterrichts zu partizipieren, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

In großen Teilen Afrikas seien es beispielsweise fast die Hälfte aller Schulkinder gewesen, in Teilen Asiens und Europas rund ein Drittel. Am stärksten betroffen gewesen seien die jüngsten Schulkinder, sowie Kinder aus armen Haushalten und ländlichen Regionen.

Zeitweise seien in der ersten Jahreshälfte bis zu 1,5 Milliarden Kinder von Schulschließungen betroffen gewesen, hieß es weiter. "Die bloße Zahl dieser Kinder, deren Bildung monatelang komplett unterbrochen war, stellt einen globalen Bildungsnotfall dar", sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. "Die Auswirkungen könnten in Gesellschaft und Wirtschaft noch jahrzehntelang zu spüren sein."

Kataloniens Separatisten trotzen Corona-Einschränkungen

In kaum einem anderen EU-Staat steigen die Corona-Infektionszahlen derzeit so stark wie in Spanien. Besonders betroffen ist nach Madrid vor allem Katalonien. In den letzten 24 Stunden infizierten sich in der nordöstlichen Mittelmeerregion 790 Personen, 13 kamen ums Leben. Die Regionalregierung verbot aus diesem Grund bereits Treffen von mehr als zehn Personen.

Die gesundheitliche Lage ist dramatisch. Doch Kataloniens Separatisten schreckt die Corona-Gefahr keineswegs ab, am 11. September ihre bereits traditionellen Massenproteste für die Unabhängigkeit Kataloniens durchzuführen. "Wir können nicht auf dieses Grundrecht verzichten. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und werden alle hygienischen Schutzmaßnahmen treffen, um sicher auf der Straße unsere politische Botschaft verbreiten zu können", so Elisenda Paluzie am Mittwoch im katalanischen Radio RAC-1.

Paluzie ist Vorsitzende der separatistischen Bürgerbewegung ANC, die jedes Jahr die Massenproteste für die Loslösung von Spanien organisiert. Um die Teilnehmer zu schützen, soll es nicht wie gewohnt in Barcelona zu einer zentralen Massendemo mit mehreren Hunderttausend Personen kommen, sondern mehreren Tausend kleineren Protestzügen in ganz Katalonien. Man werde zudem strikt auf die Benutzung von Masken sowie auf die Einhaltung eines Mindestabstands von zwei Metern achten.

Deutschland: Keine Dominanz von Rechtsextremen bei Anti-Corona-Demos

Rechtsextremisten ist es nach Einschätzung des deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) nicht gelungen, die Demonstrationen gegen die Corona-Restriktionen für sich zu vereinnahmen. Rechtsextremisten hätten es nicht geschafft, die "Hoheit über das Demonstrationsgeschehen zu bekommen", sagte BfV-Präsident Thomas Haldenwang am Mittwoch im ARD-Fernsehmagazin "Kontraste".

Vor allem rechtsextremistische Parteien in Deutschland hätten in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, sich an die Spitze der Bewegung gegen die Corona-Auflagen zu setzen, erläuterte Haldenwang. So hätten sie intensiv für die Teilnahme an diesen Demonstrationen geworben. Nach der Wahrnehmung des Verfassungsschutzes seien diese Versuche aber "nicht besonders effektiv".

Zwar sehe das BfV bei den Demonstrationen eine große Anzahl von Menschen, "die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen", sagte Haldenwang. Dies sei aber alles im Bereich dessen, "was sich noch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt". (red, APA, Reuters, 27.8.2020)