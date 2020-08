Die Gerüchteküche rund um das kommende iPhone 12 ist am Brodeln. In einem Video bestärkt der Leaker Jon Prosser von "Front Page Tech" nun einige Gerüchte über die Funktionen des iPhone 12 Pro Max. Prosser präsentiert dafür Videomaterial eines iPhone-Testmodells, das ihm von einer ungenannten Quelle zugespielt wurde. Zu sehen sind dabei Features wie eine Refreshrate von 120 Hz und ein Lidar-Sensor.

Jon Prosser präsentiert die Leaks, die ihm von einer ungenannten Quelle zugespielt wurden FRONT PAGE TECH

Videoleak von Testcharge



Bei dem Modell, das Prosser in dem Youtube-Video am Dienstag vorführte, handelt es sich nicht um jenes Gerät, das Konsumenten schlussendlich in die Hände bekommen werden. Es stammt aus einer Produktvalidierungstestcharge, die für die letzte Testrunde verwendet wird, bevor das iPhone in die Massenproduktion geht.

Natürlich ist es möglich, dass sich die Funktionen des finalen Geräts noch verändern, doch die fortgeschrittene Phase der Entwicklung lässt darauf schließen, dass das Testgerät dem iPhone, das vermutlich ab Herbst erhältlich sein wird, sehr ähnlich ist. Erwähnenswert ist jedoch, dass es sich bei diesem Leak um das iPhone 12 Pro Max handelt, ob das iPhone 12 oder iPhone 12 Pro dieselben Funktionen haben werden, ist also unklar.

Lidar-unterstützter Autofokus



Nun zu den gezeigten Funktionen: Das iPhone 12 Pro Max wird Prosser zufolge einen Lidar-unterstützten Autofokus besitzen. Bereits im iPad Pro 2020 hat Apple einen Lidar-Sensor, der mittels Laser Entfernungen misst und dadurch die Darstellung von Augmented Reality erheblich verbessert, eingebaut. Laut Prosser kann das iPhone 12 Pro Max 4K-Videos mit 120 FPS aufnehmen. Auch Zeitlupe mit 240 FPS werde unterstützt.

Prosser berichtet auch über einen verbesserten Nachtmodus der Kamera, durch den längere Belichtungszeiten eingestellt werden können. Zudem soll es eine bessere Rauschunterdrückung geben und Bittiefenvideos unterstützt werden.

Bessere Face ID, 120-Hz-Screen



Erhebliche Verbesserungen soll es laut Prossers Quelle bei der Gesichtserkennung geben. Demnach funktioniert das Entsperren per Face ID aus mehreren Winkeln – selbst dann, wenn das iPhone flach auf dem Tisch liegt.

Die Leaks zeigen in den Einstellungen des iPhone 12 Pro Max, dass für die Refreshrate des Bildschirms 120 Hz ausgewählt werden können. Optional kann das Display auch auf 60 Hz umschalten und die Frequenz den gezeigten Inhalten anpassen. Im Leak wird laut Prosser jedoch sichtbar, dass nicht alle Testtelefone 120 Hz unterstützen, daher bleibt die Frage, ob und welche iPhone-Modelle die Funktion in der endgültigen Version erhalten werden.



Flache Seiten, schmälere Ränder



Prossers Quelle zufolge sind die Seiten des iPhone 12 Pro Max flach, ähnlich wie beim iPhone 5. Die Ränder des Displays sind jedoch leicht gekrümmt. Zudem ist soll das 12 Pro Max leichter als das 11 Pro Max, das Kameramodul auf der Rückseite jedoch etwa um zehn Prozent größer.

Das Video, das Prosser von seiner Quelle erhalten hat, zeigt das iPhone in einer "Anti-Leak-Hülle", die das Design unkenntlich machen soll. Zu sehen ist jedoch der Notch am oberen Bildschirmrand, der etwas kleiner wirkt als früher. Laut Prosser hat sich am Notch selbst jedoch nicht viel geändert, es seien der 6,7 Zoll große Bildschirm und der dünnere Rahmen des iPhone, die die Kerbe etwas kleiner erscheinen ließen.

Noch sind keine weiteren offiziellen Details zur nächsten Generation des iPhone bekannt. Ungewiss ist auch, wann die iPhones 12, 12 Pro und 12 Max vorgestellt werden. Berichten zufolge könnte sich die Enthüllung verschieben, da Verzögerungen in der Lieferkette vermutet werden. (red, 27.8.2020)