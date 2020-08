Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Das österreichische Bundesheer bleibt ein wichtiger Partner des organisierten österreichischen Sports. Dies sicherte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dem Präsidenten der Bundes-Sportorganisation "Sport Austria", Hans Niessl, in einem Gespräch am Dienstag in Wien zu.

"Es freut mich, dass uns die Bundesministerin dabei die bestehenden 300 Stellen für den Spitzensport, den Erhalt der MZiV-Plätze (Militärpersonen auf Zeit in Vorbereitung) und den Erhalt der 150 Grundwehrdiener-Plätze zugesagt hat", erklärte Niessl in einer Aussendung. Gerade in Zeiten einer Gesundheits- und Wirtschaftskrise seien diese Plätze für die Spitzensportler "eine immens wichtige soziale Absicherung".

Aktuell sind für den Spitzensportbereich 280 Militärpersonen auf Zeit plus 20 Vertragsbedienstete für den Behindertensport, also insgesamt 300 Stellen, vorgesehen. Rund 60 Plätze gibt es jährlich für "Militärpersonen auf Zeit in Vorbereitung" für die Übergangsphase vom Grundwehrdienst zur Aufnahme als Militärperson auf Zeit. (APA; 27.8.2020)