Ärzte der Universitätsklinik Charité in Berlin sprachen von Hinweisen auf eine Vergiftung Nawalnys. Russland sah dagegen bisher keine Beweise für einen Giftanschlag. Foto: Reuters/MICHELE TANTUSSI

Moskau – Das russische Innenministerium will einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass zufolge nun doch eine Untersuchung zur Erkrankung des prominenten Kremlkritikers Alexej Nawalny starten. Die Polizei werde entsprechende Ermittlungen einleiten, hieß es am Donnerstag. Der Oppositionelle liegt in der Berliner Charité im künstlichen Koma. Die deutschen Ärzte haben bei Nawalny Hinweise auf eine Vergiftung festgestellt. Die russischen Ärzte hatten dies bestritten.

Kurz zuvor hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas Russland zur Aufklärung im Fall des erkrankten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny gedrängt: "Wir erwarten, dass Russland sich an der Aufklärung beteiligt. Im Moment scheint das nicht der Fall zu sein", sagte Maas am Donnerstagvormittag im ZDF.

EU-Außenminister beraten weiteres Vorgehen im Fall Nawalny

Er werde am heutigen Donnerstag mit den EU-Außenministern das weitere Vorgehen besprechen. "Es wäre das Einfachste für Moskau, sich an der Aufklärung zu beteiligen." An dem zweitägigen Treffen in Berlin nimmt auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil.

Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er war am Donnerstag vergangener Woche auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in Omsk wurde er zunächst dort in einer Klinik behandelt und dann am Wochenende nach Berlin geflogen. (red, APA, 27.8.2020)