Russland selbst hat den Westen wiederholt vor einer Einmischung in der Ex-Sowjetrepublik gewarnt. Die EU-Außenminister beraten am Donnerstag

Wegen der Gewalt gegen friedliche Demonstranten brachten die EU-Außenminister Sanktionen gegen die belarussische Führung auf den Weg. Foto: ap/Sergei Grits

Minsk – Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hat sich gegen eine Einmischung Russlands in den Machtkampf in ihrer Heimat ausgesprochen. Es handle sich um eine Krise, die innerhalb von Belarus (Weißrussland) gelöst werden müsse, erklärte sie am Donnerstag in einem Livegespräch mit dem russischen Radiosender Echo Moskwy.

"Wir sind gegen eine Einmischung Russlands", sagte Tichanowskaja auf die Frage, was sie vom Einsatz von Mitarbeitern russischer Staatsmedien zur Unterstützung von Präsident Alexander Lukaschenko halte. Der 65-Jährige hatte sich die Propagandisten aus Moskau als Streikbrecher kommen lassen, nachdem eigene Journalisten ihm den Rücken gekehrt hatten.

Russland selbst warnt den Westen immer wieder vor einer Einmischung in der Ex-Sowjetrepublik. Tichanowskaja sagte, dass ihr wichtigstes Ziel weiter Neuwahlen um das Präsidentenamt seien. Lukaschenko hatte sich nach der Wahl am 9. August nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal zum Sieger erklären lassen – mit 80,1 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis wird international als grob gefälscht kritisiert.

EU-Außenminister beraten über Sanktionen

Nach Einschätzung des deutschen Außenministers Heiko Maas müssen sich die EU-Außenminister "darüber Gedanken machen, ob wir den Druck auf Lukaschenko erhöhen müssen". Bisher habe sich durch Sanktionen gegen Einzelne nichts verändert, sagte Maas am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die EU müsse prüfen, ob die ins Auge gefassten Sanktionen ausreichen. Es habe sich gezeigt, dass die bisher angekündigten Sanktionen gegen Verantwortliche von Wahlfälschung und Brutalität gegen Demonstranten das Verhalten der Führung nicht geändert hätten. Die EU-Außenminister, darunter auch Alexander Schallenberg (ÖVP), treffen sich am Donnerstagnachmittag in Berlin.

In einem Telefonat der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Mittwochabend würdigten nach Angaben der deutschen Regierung beide die friedlichen Proteste. Sie bedauerten demnach, dass Lukaschenko "ungeachtet der internationalen Appelle weiterhin nicht zu einem Dialog mit der Zivilgesellschaft bereit ist", und bekräftigten ihre Bereitschaft, eine Vermittlerrolle der OSZE zu unterstützen.

Erneut Festnahmen bei Protesten

Bei den Protesten wurden am Mittwoch erneut rund 20 Demonstranten in Minsk festgenommen. Sie wurden während einer Demonstration mit etwa tausend Teilnehmern von der Bereitschaftspolizei abgeführt, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. Am Vortag waren 50 Demonstranten von der Polizei abgeführt worden.

Unterdessen verweigerte die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch die Aussage vor einem Ermittlungsausschuss, der gegen den oppositionellen Koordinierungsrat vorgeht. (red, APA, 27.8.2020)