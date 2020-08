Kanzler Sebastian Kurz geht davon aus, dass sich das Leben bis zum Sommer 2021 wieder normalisiert hat. Foto: EPA / FLORIAN WIESER

Herbst und Winter werden noch hart – ab nächstem Sommer können wir aber vermutlich zur Normalität zurückkehren. So in etwa schätzt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Aussendung vom Mittwoch die Entwicklung der Corona-Krise ein. Die Gründe dafür seien eine baldige Impfung und bessere Behandlungsmöglichkeiten. Ob diese Einschätzung realistisch ist und ob mit einer Impfung wirklich wieder alles wie früher würde, erklärt Klaus Taschwer vom STANDARD. (red, 27.8.2020)

