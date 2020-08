Die Wiener Agentur Kobza and the Hungry Eyes entwickelte eine neue Kampagne für die MedUni Wien für das geplante Zentrum für Präzisionsmedizin. Das Motto: "Wir forschen für Ihre Zukunft."

MedUni Wien

Mit dem Spot sollen Spenden und das Bewusstsein für das neu geplante Zentrum für Präzisionsmedizin am MedUni Campus AKH Wien aufgebaut werden, heißt es. Hier sollen in Zukunft durch die Forschung an datenbasierter Medizin und durch moderne Diagnostik-Methoden gezielte und individuelle Behandlungen für schwere Krankheiten entwickelt werden. (red, 27.8.2020)