Meredith Erickson,

Alpen Kochbuch

Rezepte und Geschichten von Europas Gipfeln Prestel Verlag, 2020,

349 Seiten, € 39,10

ISBN/EAN978-3-7913-8656-0

Foto: Christina Holmes/Prestel Verlag

Es immer wieder beeindruckend über die Alpen zu fliegen. Eine mächtige und wunderschöne Landschaft liegt einem zu Füßen. Es ist verständlich, dass die Kanadierin, Meredith Erikson, sich in diese verliebt hat. Dabei hat es ihr eben dem Schifahren und Wandern vor allem die Küche der Alpen angetan.

Daher hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder die Länder des Alpenbogens – Frankreich, Schweiz, Italien und Österreich – besucht und sich dabei in Gasthäusern, Nobelhotels und Berghütten durch die regionale Küche gegessen. Von den verkosteten Köstlichkeiten haben es 75 Rezepte in ihr "Alpen Kochbuch" geschafft. Viele davon sind Klassiker, wie etwa das Zürcher Geschnetzelte, andere zeigen das Talent und die Kreativität der Köche. Und zu jedem Rezept weiß die Autorin auch eine persönliche oder historische Anekdote zu erzählen.

Eingangs stellt die Autorin die jeweiligen Landesküchen vor, erzählt von ihren Bergabenteuern und porträtiert Köche und deren Lokale. Manche Gerichte schafften es als Rezept ins Buch, wie etwa das der berühmten Salzburger Nockerl vom Gasthaus Bärenwirt. In Tirol kehrte sie in der Rattenberger Konditorei Hacker ein, um eine Prügeltorte zu kosten und in Innsbruck kam im Hotelrestaurant Weißes Rössl Tiroler Gröstl auf den Tisch.

Auf dem Gipfel des Söldner Gaislachkogel im Restaurant Ice Q ist der Mohnstrudel zu empfehlen. Davon hat angeblich auch schon James Bond bei den Dreharbeiten zu "Spectre" genascht.

Als besonders köstlich und vielfältig wird die italienische Alpenküche beschrieben. Im Schigebiet Seceda in der Sofie Hütte stärken sich Schifahrer seit 50 Jahren mit dem Sofie Gulasch mit Speck-Knödeln. Nobler geht es im Gourmettempel La Siriola zu. Der Weinkeller des Hotelrestaurants ist mit den besten Weinen Italiens bestückt und Meredith Erikson schlägt vor, hier gleich zwei Mal einzukehren. Einmal, um im Restaurant zu schlemmen und ein weiteres Mal um im Weinkeller ein Fonduta – ein Fondue mit Käse und Räucherschinken – zu genießen.

Das folgende Rezept für das Honig-Semifreddo wird in den kleinen Hotel Monte Rosa, in Alagna. Dort wird es mit Alpenhonig hergestellt und das Obers kommt von den Kühen vor Ort. Zum Nachkochen empfiehlt die Autorin den besten Honig zu verwenden, den man bekommen kann. Bienenpollen sind im Reformhaus erhältlich.

Die französischen Alpen sind nur eine kleine Region, doch sie spiegeln kulinarisch das restliche Frankreich wider. Dementsprechend sind auch nicht so viele Rezepte aus dieser Gegend im Buch zu finden. Beispielsweise die Entenbrust mit Pont-Neuf-Polenta oder Champignons auf Savoyer Art und auch ein Soufflé-Rezept darf nicht fehlen.

Das "Alpen Kochbuch" ist eine Liebeserklärung, die einem beim Durchblättern mitreißt. Die stimmungsvollen Fotos von Christina Holmes machen zusätzlich Lust, wieder einmal zu einer Wanderung aufzubrechen und mit den Einkehrtipps ist auch für den kulinarischen Spaß gesorgt. (Helga Gartner, 5.9.2020)

