Dachgleichenfeier: Der neue ORF-Mediencampus nimmt Gestalt an. Foto: ORF

Wien – Der ORF-Mediencampus nimmt Gestalt an: Im ORF-Zentrum auf dem Küniglberg entsteht auf einer Fläche von rund 6.000 Quadramtetern der Rohbau für die neuen Gebäude für Ö1, Hitradio Ö3 und den multimedialen Newsroom. Am Donnerstag, dem 27. August 2020, wurde anlässlich der Erreichung der Gebäudehöhe die Dachgleiche begangen.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz wird in einer Presseaussendung des ORF wie folgt zitiert: "Der ORF-Mediencampus nimmt Gestalt an. Die Errichtung der Neubauten für Ö1, Ö3 und den Multimedialen Newsroom schreitet wie geplant voran. Das Gesamtprojekt befindet sich zeitlich wie wirtschaftlich im Plan. Wir schaffen mit dem ORF-Mediencampus die technologischen und räumlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des ORF vom Public Services Broadcaster zur Public Service Plattform."

Trimediales Arbeiten

Im Jahr 2014 hat der ORF-Stiftungsrat beschlossen, auf dem Küniglberg alle Wiener ORF-Standorte zusammenzuführen, und sich gegen eine Übersiedlung nach Sankt Marx in den dritten Wiener Gemeindebezirk ausgesprochen. Im neuen multimedialen Newsroom sollen Radio, Fernsehen und Online noch enger verzahnt werden.

Foto: ORF

Der neue Trakt wird den multimedialen Newsroom sowie die Radiosender Ö1 und Ö3, die vom Funkhaus in der Argentinierstraße bzw. vom Studio in Heiligenstadt in den Neubau übersiedeln, beherbergen. FM4 ist bereits vom Funkhaus auf den Küniglberg gezogen. Der Bau soll Ende 2021 bezugsfertig sein, der multimediale Newsroom könnte 2022 in Betrieb gehen. Das gesamte Projekt umfasst eine Bruttogeschoßfläche von rund 32.000 Quadratmetern und kostet rund 300 Millionen Euro. Insgesamt sollen im neuen Bauteil laut ORF 800 Personen arbeiten.

Der Neubau wird an Stelle der Ende 2019 abgetragenen ehemaligen Werkstättenhalle errichtet. Die Grundsteinlegung für den Neubau war im Februar 2020. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Bauarbeiten im März kurzzeitig eingestellt werden. (red, 27.8.2020)