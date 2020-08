Ein US-Militärfahrzeug im Einsatz in Syrien, nahe der türkischen Grenze. Foto: AFP

Die Regierung in Moskau hat den USA die Verantwortung für eine Konfrontation zwischen US-Soldaten und russischen Streitkräften in Syrien zugewiesen, bei der US-Soldaten verletzt wurden. Trotz einer vorherigen Warnung an die US-geführte Koalition hätten die US-Soldaten eine russische Patrouille aufhalten wollen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Die Mitglieder der russischen Militärpolizei hätten daraufhin die "notwendigen Maßnahmen" ergriffen, um ihren Einsatz fortzusetzen.

Militärkoalition gegen IS

Die US-Soldaten waren den Angaben des Nationalen Sicherheitsrats der USA zufolge als Teil der Militärkoalition gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) auf einer Patrouille unterwegs. Angaben zur Zahl der Verletzten sowie zur Art der Verletzungen machte der Sicherheitsrat nicht.

Die russischen Truppen unterstützen im syrischen Bürgerkrieg Machthaber Bashar al-Assad. Direkte Konfrontationen zwischen russischen und US-Soldaten in dem Land gab es bisher äußerst selten. (APA, 27.8.2020)