Während Laura als Sturm der Kategorie vier bei Louisiana an Land getroffen ist, schwächte sie sich über Land ab. Die Zerstörungskraft der Winde bleibt dennoch enorm

Auf Satellitenbildern der US-Behörden ist das Ausmaß des starken Sturms zu erkennen. Foto: AFP/NOAA/Goes

Mit bis zu 250 Stundenkilometern traf der Hurrikan Laura am Donnerstag als einer der schwersten Stürme der Geschichte auf die USA. Mit schweren Winden und einer Wand aus Wasser erreichte er die Bundesstaaten Louisiana und Texas. Das National Hurricane Center ging von Sturmfluten aus, die "nicht zu überleben" seien. Die Wassermassen würden sich fast 65 Kilometer weit ins Landesinnere ausbreiten.

Daraufhin riefen beide betroffenen Bundesstaaten die höchste Warnstufe aus, Menschen wurden dringend aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Mehr als eineinhalb Millionen Menschen waren von verschiedenen Evakuierungsanordnungen betroffen.

"Versteht, dass unser Staat solch eine Sturmflut seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht gesehen hat", warnte John Bel Edwards, der Gouverneur von Louisiana, die Bevölkerung bei einer Pressekonferenz.

Doch trotz der Warnungen vor der Wucht des Hurrikans haben es nicht alle Betroffenen aus der Katastrophenzone hinausgeschafft. "Da draußen befinden sich immer noch Menschen", zitiert CNN einen Anrainer im Calcasieu Parish, im Grenzgebiet Louisianas zu Texas: "Es ist zu spät." Bis jetzt starb eine 14-Jährige durch den Sturm.

Hunderttausende Menschen waren in der betroffenen Region am frühen Donnerstag ohne Elektrizität. Bäume und Strommasten wurden durch die starken Winde umgerissen.

Abgeschwächt über Land

Während sich Laura weiter ins Landesinnere der USA bewegt, schwächte sie sich auf einen Hurrikan der Stufe zwei der sechsteiligen Skala ab. Doch noch immer bringt der Hurrikan Windspitzen von mehr als 160 km/h mit sich. Die offiziellen Stellen gehen davon aus, dass sich der Sturm vom Südwesten Louisianas Richtung Norden bewegt. Über die Zerstörung der Winde gibt es noch keine genauen Berichte. Eine Schadensaufnahme wird es wohl erst geben, wenn Laura vorübergezogen ist und die Bewohner zurückkehren können.

Auf Videos in sozialen Medien ist schon die Kraft des Sturms zu erkennen: In der Stadt Lake Charles drücken Böen die Fenster eines Hochhauses hinaus und reißen eine Brücke zum Teil ein. Die Region ist auch durch die Sturmfluten gefährdet. Das Gebiet zwischen dem Meer und der Stadt ist vor allem baumloses Marschland, nur von Schifffahrtskanälen durchbrochen.

Die Stadt ist vor allem für ihre Petrochemie-Industrie bekannt. Während des Hurrikans Harvey vor drei Jahren wurde die Interstate 10 vom Meer bedeckt und musste tagelang geschlossen werden.

Der namensgebende See war ursprünglich mit Süßwasser gefüllt, doch durch die menschengemachten Kanäle und Küstenerosion fließt stetig Salzwasser ins Landesinnere, was die Gewässer immer salziger werden lässt. Außerdem sterben dadurch Bäume, die sonst mehr Schutz vor Stürmen geboten hätten.

Was den Meteorologen im Vorfeld Kopfzerbrechen bereitete, war, wie schnell der Hurrikan an Kraft gewann. Zwar haben Wissenschafter in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, wenn es darum geht, den Weg eines Sturms vorherzusagen, doch ein Element bleibt mysteriös: die schnelle Intensivierung.

Warmes Klima

Dafür verantwortlich ist ein hochkomplexes Zusammenspiel zwischen Ozean und Atmosphäre. Einer der zentralen Faktoren ist eine warme Meeresoberfläche. Das bedeutet, dass durch die Klimaerwärmung auch die schnelle Intensivierung von Stürmen zunehmen wird. In welchem Ausmaß der Anstieg der Temperaturen das Phänomen beeinflusst, ist aber noch Gegenstand der Forschung. (Bianca Blei, 28.8.2020)