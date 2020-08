Außerdem: Big Wave Surfing in Portugal, Universum History: König Artus, Centurion – Fight or Die, Tracks – mit Radiotipps

Knuffke (Theo Trebs) und sein Onkel (Jonathan Berlin) im Sommer 1944, kurz dar auf werden sie an die Westfront geschickt – "Die Freibadclique", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: ZDF / SWR / Walter Wehner

13.20 REISEN

Traumorte Von Kapstadt über die Normandie nach Korsika und bis nach Java. Insgesamt stehen heute sieben Reiseziele auf dem Programm. Bis 18.30, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Die perfekte Welle – Big Wave Surfing in Portugal Der kleine portugiesische Küstenort Nazaré ist das Mekka der Big-Wave-Surfer. Die spektakuläre Brandung macht den Ort zum Anziehungspunkt für Extremsurfer. Der Bürgermeister ist froh, eine Möglichkeit gefunden zu haben, nun auch in den tristen Wintermonaten Touristen in den Ort zu locken. Bis 20.15, Arte

20.15 JUGEND IM KRIEG

Die Freibadclique (D 2018, Friedemann Fromm) Fünf Burschen hängen im heimischen Freibad ab, himmeln Mädchen an und träumen von einer glücklichen Zukunft abseits der Front. Tatsächlich ist im Sommer 1944 in Schwäbisch Hall von Kriegsgräueln noch wenig zu spüren. Doch die Militärmaschinerie holt die Buben ein. Bis 22.00, 3sat

20.15 STERNENKRIEG

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (The Empire Strikes Back, USA 1980, Irvin Kershner) Das Imperium macht Jagd auf Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und Chewbacca, die auf den Eisplaneten Hoth geflüchtet sind. Luke sucht und findet Jedi-Meister Yoda und lernt das wichtige Handwerkszeug von ihm. Im großen, abschließenden Kampf verliert der Jedi-Geselle dann nicht nur Hand und Lichtschwert, sondern auch die Illusion über seine Abstammung. Bis 22.55, ProSieben

22.25 STEVE MCQUEEN

Papillon (USA 1973, Franklin J. Schaffner) Spannende Flucht von der Teufelsinsel. Mit Steve McQueen, Dustin Hoffman und einem schönen Fehler in der Schlussszene: Achten Sie auf den gut sichtbaren Taucher, der die beiden Geflüchteten durchs Wasser zieht. Verfilmung des Romans von Henri Char rière. Bis 0.50, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: König Artus – Geheimnisse einer Legende Unzählige Sagen, Romane und Filme beschäftigten sich mit der Artus-Legende. Bereits im 12. Jahrhundert ließ Richard Löwenherz nach dem Grab seines mythischen Ahnherrn suchen. Jahrhundertelang versuchte England sein Streben nach Dominanz mit der Artus-Sage zu legitimieren. Doch was steckt tatsächlich dahinter? Gab es ihn wirklich? Bis 23.15, ORF 2

22.45 KAMPF

Centurion – Fight or Die (GB/F 2010, Neil Marshall) Im Jahr 117 n. Chr. versuchen die Römer einen keltischen Stamm auszumerzen. Handgemachte Action mit Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko. Bis 0.40, Puls 4

23.40 MAGAZIN

Tracks Der Sound der Bürgerrechtsbewegung. / Rap & Polizeigewalt. / Hyperdiverser Pop: Künstler vermischen musikalische Einflüsse aus Europa, Afrika und dem arabischen Raum. Bis 0.25, Arte