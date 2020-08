Einmal Blaugrana, immer Blaugrana?

Foto: APA/AFP/Lago

Barcelona – Der umstrittene Präsident des FC Barcelona, Josep Bartomeu, hat nach Medienberichten seinen Rücktritt angeboten, falls Weltfußballer Lionel Messi seine Wechselabsichten revidiert und beim spanischen Fußballclub bleibt. Nach einem Bericht des katalanischen Fernsehsenders TV3 berichtete am Donnerstag auch der spanische Radiosender Onda Cero davon.

Schlechte Beziehung



Zuvor hatte TV3 berichtet, Bartomeu sei bereit, sein Amt sofort zur Verfügung zu stellen, falls Messi öffentlich erkläre, dass der Clubchef das Hauptproblem bei Barca sei. Nach spanischen Medienberichten sind die schlechte Beziehung zwischen Messi und Bartomeu und die umstrittene Personalpolitik des Vereins in den vergangenen Jahren zwei der Hauptgründe für den Wunsch des Superstars, den Verein nach 20 Jahren zu verlassen.

Der 33-jährige Messi hatte nur elf Tage nach der 2:8-Pleite gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League in Lissabon gegenüber dem Verein seinen Abgang angekündigt und mitgeteilt, er wolle eine Vertragsklausel ziehen, nach der er den Verein ablösefrei verlassen darf. Nach Ansicht des Clubs ist die Frist zur Ziehung der Klausel für dieses Jahr allerdings bereits im Juni verstrichen. Messis Vertrag läuft bis Juni 2021. Darin soll eine Ausstiegsklausel mit einer Ablösesumme von 700 Millionen Euro verankert sein.

Koeman will um Messi kämpfen

Der neue Trainer Ronald Koeman will sich jedenfalls nicht damit abfinden, dass er ohne Messi auskommen muss. Koeman wolle den Argentinier bei einem zweiten Gespräch zum Bleiben überreden, berichtete am späten Mittwochabend der gewöhnlich gut informierte katalanische Radiosender RAC1.

Der Coach aus den Niederlanden wolle dem zum Weggang entschlossenen Profi klarmachen, dass er ihn als weiterhin besten Spieler der Welt betrachte und ihn bei seinem Projekt zur Erneuerung des Teams auf jeden Fall dabei haben möchte. Koemen hatte sich kurz nach seiner Vorstellung in Barcelona vor einigen Tagen bereits ein erstes Mal mit Messi getroffen.

Missverständnisse sollen ausgeräumt werden

Nach einigen Medienberichten war dieses Gespräch allerdings auch mit ein Grund für die Entscheidung Messis, den Club verlassen zu wollen. Koeman soll ihm gesagt haben, dass es in Barcelona keine "Privilegien" mehr geben werde. Koeman habe nun versucht, Messi in den vergangenen Tagen zu kontaktieren, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen, er habe bisher aber keine Antwort erhalten, hieß es. Die Zeit drängt: Die Katalanen wollen am Dienstag das Training für die neue Saison aufnehmen. (APA; 27.8.2020)