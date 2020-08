Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin der Bundeshauptstadt und grüne Spitzenkandidatin bei der Wien-Wahl im Oktober. Foto: apa/fohringer

Wien – Seit fast zehn Jahren sind die Grünen der Juniorpartner der SPÖ in Wien. Daran soll sich nichts ändern, sagte die grüne Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl am 11. Oktober, Birgit Hebein. Die Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin, die vor eineinhalb Jahren Maria Vassilakou an der Spitze der Grünen in Wien abgelöst hat sagte Donnerstagabend in der "ZiB2", sie sei "gegen Experimente".

Sie orte keinen Wunsch in der Bevölkerung nach Veränderung, sagte Hebein und schloss aus, sich mit Stimmen von ÖVP und Neos zur Bürgermeisterin küren zu lassen. "Entweder es wird wieder rot-grün oder wir gehen in Opposition", sagte Hebein.

Pop-up-Radwege als ein Mittel gegen die Klimakrise

Einmal mehr verteidigte Hebein Pop-up-Radwege, die in diesem Sommer wie Schwammerln aus dem Boden geschossen sind und vor allem bei Autofahrern zum Teil heftige Ablehnung hervorgerufen haben. Auch das zuletzt in die Kritik geratene Pop-up-Schwimmbad am Wiener Gürtel verteidigte Hebein unter Hinweis, dass zwei Drittel der Stadt verparkt seien und dass es darum gehe, der Bevölkerung öffentlichen Raum zurück zu geben. Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, müsse man eine Vielzahl an Maßnahmen setzen, Tempo 30 innerhalb des Gürtels sei nur eine davon.

Angesprochen auf die steigenden Infektionszahlen in Wien sagte Hebein, die Stadt sei gut gegen Corona gerüstet und betonte die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit mit dem Bund, insbesondere mit dem Gesundheitsminister Rudi Anschober, ebenfalls ein Grüner. Was bei welcher Corona-Ampelfarbe zu geschehen habe, das sollten Experten entscheiden und nicht Politiker, sagte Hebein. (stro, 27.08.2020)