Großteil leere Tribünen sind im österreichischen Fußball nach wie vor verordnet.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der nationale Fußballbetrieb wird mit der ersten Runde des ÖFB-Cups aufgenommen, von Freitag bis Sonntag stehen viele Partien an, Titelverteidiger ist selbstverständlich Red Bull Salzburg. Diese drei Tage fallen eindeutig noch in den August. Das Gesundheitsministerium gewährt ja bis zum Ende des Monats, also bis zum 31. (Montag), Freiluftveranstaltungen mit maximal 1250 Zuschauern. Das ist eine Verordnung.

Sturm Graz verblüffte mit der Ankündigung, am Freitag gegen den SV Innsbruck 7260 Fans in die Merkur Arena zu lassen. Die lokalen Behörden (Gesundheitsamt Graz) hätten dies bewilligt. Corona ist nicht nur schrecklich und zermürbend, sondern auch grotesk. Die Grazer haben das eine Match in ungefähr sechs Veranstaltungen zerlegt.

"Wir haben in keiner Weise getrickst"

"Wir haben das Stadion aufgebrochen und die Abschnitte komplett voneinander getrennt, auch baulich mit Zäunen und zusätzlichen Abständen, um höchstmögliche Sicherheit zu bieten", sagte Bruno Hütter, der bei Sturm die Abteilung Spielbetrieb und Sicherheit leitet. Wirtschaftvorstand Thomas Tebbich: "Wir haben in keiner Weise getrickst."

Die Bundesregierung, speziell das Gesundheitsministerium unter Leitung von Rudolf Anschober, war über diese Aktion nicht sehr erfreut, man hat schon mehr gelacht. Donnerstagnachmittag wurde telefoniert und gemailt, Tendenz: Sturm darf doch nur vor 1250 Fans kicken, Verordnung bleibt Verordnung.

Fünf der 31 Partien verschoben

Ob sie vom Verfassungsgerichtshof irgendwann aufgehoben wird, ist ein völlig anderes Thema. In jedem Fall debütiert Christian Ilzer als Sturm-Trainer. Die Grazer hatten in der Vorbereitung übrigens im Kader zwei Covid-19-Fälle.

Aufgrund einzelner positiver PCR-Testergebnisse mussten fünf der 31 Partien verschoben werden. Betroffen ist Erstligist Altach, beim Gegner Gurten gibt es Fälle. Nicht stattfinden können zudem Weiz gegen Elektra, SPG Wallern / St. Marienkirchen gegen Reichenau-Innsbruck, Vorwärts Steyr gegen Bruck/Leitha und Wiener Sport-Club gegen St. Jakob im Rosental.

Salzburg bekommt es am Samstag auswärts mit SW Bregenz zu tun, Rapid empfängt am Sonntag den TSV St. Johann. Die Austria spielt ebenfalls am Sonntag gegen Retz, der LASK gastiert am Samstag in Wiener Neustadt beim ASV Siegendorf. Dominik Thalhammer, der neue Trainer der Linzer, warnt: "Wir haben großen Respekt. Das ist keine normale Landesligamannschaft." (Christian Hackl., 27.8.2020)

Wegen Coronafällen verschoben:

Vorwärts Steyr – ASK/BSC Bruck/Leitha

Gurten – Altach

Weiz – Elektra

Wallern/ASV St. Marienkirchen – Reichenau-Innsbruck

Wiener Sport-Club – St. Jakob im Rosental

Freitag, 28. August

18:00 RZ Pellets WAC – SC Neusiedl am See 1919 (live auf ORF Sport +)

19:00 Vienna FC 1894 – FC Marchfeld/Mannsdorf-G.

19:00 SK Treibach – SV Horn

19:00 SK Austria Klagenfurt – Stadl-P. ATSV

19:00 SV Grödig – SKU Ertl Glas Amstetten

19:00 FC Gleisdorf 09 – FC Guntamatic Ried

19:00 SV Wörgl – Vöcklamarkt

19:30 KSV 1919 – USK Anif

20:30 SK Puntigamer Sturm Graz – SV Innsbruck (live auf ORF Sport +)

Samstag, 29. August

16:00 WSC Hertha – FC Flyeralarm Admira

16:30 SW Bregenz – FC Red Bull Salzburg (live auf ORF 1)

17:00 FC Deutschkreutz – SC Wiener Neustadt

17:00 ATSV Wolfsberg – SKN St. Pölten

17:00 FC Mohren Dornbirn – SV Allerheiligen

17:30 FAC Wien – ASV Drassburg

18:00 ASV Schrems – FC Wacker Innsbruck

18:00 Bad Gleichenberg – SV Licht-Loidl Lafnitz

18:00 SC Austria Lustenau – SV Stripfing

19:00 WSG Swarovski Tirol – USV St. Anna/A.

20:30 Neustadt ASV Siegendorf – LASK (live auf ORF Sport +)

Sonntag, 30. August 2020

11:00 Dornbirner SV – TSV Prolactal Hartberg *

11:15 FK Austria Wien – SC Retz (live auf ORF Sport +)

17:00 SC Schwaz – VfB Hohenems

17:30 SK Rapid – TSV St. Johann (live auf ORF 1)

18:00 GAK – SV Seekirchen

19:00 FC Blau Weiß Linz – Team Wiener Linien