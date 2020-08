In dieser Galerie: 2 Bilder "Wir sind hier, und sie sind es nicht", sagte Donald Trump bei der Rede zum republikanischen Parteitag, die er auf dem Rasen des Weißen Hauses hielt, über die Opposition. Foto: AP / Evan Vucci Trumps Anhänger hielten die Mindestabstandsregeln vielfach nicht ein. Foto: EPA / Jim LoScalzo

Washington – US-Präsident Donald Trump hat seine Abschlussrede zum Nominierungsparteitag seiner Republikaner zu einem Frontalangriff gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden genutzt. Ein Sieg Bidens würde die Krisen, die den USA zu schaffen machten, nur noch verschlimmern, sagte Trump am Donnerstagabend in einer Ansprache, die im Inhalt teils so klang, als wäre der Präsident nicht der Mächtigste Mann der Welt, sondern Chef einer unterdrückten Oppositionsgruppierung. Ausführlich beklagte der Mann, der in den letzten knapp vier Jahren die Geschicke der USA führte, all das, was seiner Ansicht nach schlecht in den USA sei.

Zugleich war der Ort der Rede für eine Parteiveranstaltung äußerst ungewöhnlich: Trump sprach vor der angestrahlten Fassade des Weißen Hauses, und bracht damit eine jahrzehntelange Tradition, wonach von Steuergeldern finanzierte Bundeseinrichtungen nicht für parteipolitische Zwecke genützt werden dürfen. Zudem hatten die rund 1.500 Gäste die Auflagen gegen das Coronavirus nicht eingehalten. Die Stühle standen dabei dicht an dicht, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die allermeisten Gäste trugen keine Schutzmasken. Einige schüttelten in der dicht gedrängten Menge vor Beginn der Veranstaltung Hände.

Zugleich nahm er die Nominierung seiner Partei zum Präsidentschaftskandidaten an. "Zu keinem Zeitpunkt zuvor standen die Wähler vor einer klareren Wahl zwischen zwei Parteien, zwei Visionen, zwei Philosophien oder zwei Agendas", sagte Trump. "Diese Wahl wird darüber entscheiden, ob wir den amerikanischen Traum retten oder ob wir zulassen, dass eine sozialistische Agenda unser geliebtes Schicksal zerstört".

Trump bezeichnete indes seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden als Vernichter amerikanischer Arbeitsplätze. Biden sei ein "Vernichter amerikanischer Jobs", sagte Trump. Falls Biden die Chance bekommen sollte, werde er "der Zerstörer amerikanischer Größe sein", behauptete Trump weiter. Trump versprach, in seiner zweiten Amtszeit die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für "Rekord-Wohlstand" zu sorgen. Zu seinem Umgang mit der Opposition sagte Trump, der zuvor unter anderem über die angebliche Cancel Culture gesprochen hatte, die ihm und den seinen das Wort verbiete: "Wir sind hier, und sie sind es nicht".

Hilfe für Afroamerikaner

Zudem hatte Trump einen Sieg über das Coronavirus versprochen. "In den vergangenen Monaten wurden unsere Nation und unser gesamter Planet von einem neuen und mächtigen neuen Feind heimgesucht", sagte er. "Wir werden das Virus besiegen, die Pandemie beenden und stärker als je zuvor aus der Krise hervorgehen." Trump stellte erneut einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht. "Wir werden vor dem Ende des Jahres oder vielleicht sogar schon früher einen Impfstoff herstellen."

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Nominierungsrede auf dem Parteitag der Republikaner erneut behauptet, dass er außergewöhnlich viel für das schwarze Amerika geleistet habe. "Ich sage mit großer Bescheidenheit, dass ich mehr für die afroamerikanische Community getan habe als jeder Präsident seit Abraham Lincoln", sagte er. Lincoln hatte als Präsident im Bürgerkrieg das Ende der Sklaverei erwirkt. Trump steht hingegen wegen seines unsensiblen Umgangs mit dem Black Lives Matter-Protesten und vorangegangener Äußerungen in der Kritik, die als rassistisch kritisiert werden.

Bruch mit Traditionen

Kritiker hatten Trump bereits im Vorfeld vorgeworfen, mit dem Traditionsbruch das historische Gelände des Weißen Hauses für einen parteipolitischen Wahlkampfauftritt als Machtsymbol zu missbrauchen.

Er hatte bereits zuvor an den anderen drei Tagen der Parteiversammlung gesprochen und damit mit der Tradition gebrochen, nach der sich der Kandidat bis zu seiner Dankesrede in der letzten Nacht des Konvents zurückhält. Zudem waren trotz der Corona-Pandemie mehr als 1.000 Zuschauer in engem Abstand anwesend, von denen viele keine Schutzmaske trugen.

"Vernichter amerikanischer Jobs"

Etwas mehr als zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl am 3. November liegt der ehemalige Vizepräsident Biden in Umfragen vor Trump, hat allerdings in den letzten Tagen etwas Boden gutmachen können. Kritik muss der Präsident vor allem für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie und im Umgang mit der Welle der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt einstecken.

Schon vor Trump selbst hatte beim Parteitag seine Tochter Ivanka Trump geredet und den Kommunikationsstil ihres Vaters verteidigt. "Mein Vater hat starke Überzeugungen. Er weiß, was er glaubt, und er sagt, was er denkt. Ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, man weiß immer, wo er steht", sagte Ivanka Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses. "Ich verstehe, dass der Kommunikationsstil meines Vaters nicht jedermanns Geschmack ist, und ich weiß, dass manche seiner Tweets sich ein bisschen ungefiltert anfühlen können. Aber die Ergebnisse, die Ergebnisse sprechen für sich." Ivanka Trump sagte: "Papa, Leute greifen dich an, weil Du unkonventionell bist. Aber ich liebe Dich, weil Du echt bist. Und ich respektiere dich, weil Du effektiv bist."

Viel Familie

Vor Ivanka Trump hatten auf dem Parteitag auch bereit Trumps Söhne Donald Jr. und Eric ausführliche Reden gehalten, ebenso die Lebensfefährtin Donald Jrs, die Ex-Fox-News-Moderatorin Kimberly Guiylfoyle. Auch Fist Lady Melania Trump hatte gesprochen.

Ebenfalls waren die Eltern einer von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien ermordeten amerikanischen Helferin aufgetreten und hatten schwere Vorwürfe gegen die Regierung des früheren US-Präsidenten Barack Obama erhoben, in der Joe Biden Vizepräsident war. Während eines emotionalen Auftritts beim Parteitag der Republikaner warfen Carl and Marsha Mueller der Obama-Regierung vor, nicht genug für die Befreiung ihrer im August 2013 entführten Tochter Kayla Mueller unternommen zu haben. (APA, red, 28.8.2020)