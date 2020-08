Foto: APA / AFP / Kazuhiro Nogi

Tokio – Der japanische Premier Shinzo Abe steht laut einem Bericht des staatlichen Rundfunks NHK sowie zahlreichen örtlichen Medien vor dem Rücktritt. Der seit 2012 regierende, 65-jähirge Konservative hatten schon in der vergangenen Tagen mehrfach das Krankenhaus aufgesucht, über einen möglichen Rücktritt war daher schon spekuliert worden.

"Abe will zurücktreten, weil seine Krankheit sich verschlimmert hat", berichtete NHK, ohne sich auf eine spezifische Quelle zu beziehen. Mit dem Schritt wolle Abe verhindern, dass sein Gesundheitszustand die "nationale Politik beeinträchtigt". Verkünden will Abe den Rücktritt demnach bei einer für 17.00 Uhr (Ortszeit; 10.00 Uhr MESZ) angesetzten Pressekonferenz in Tokio. Ein Sprecher der Liberaldemokratischen Partei LDP, deren Chef Abe ist, bestätigte später, Abe haben Parteigranden seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.

Bisher keine Pressekonferenzen

Der rechtskonservative Politiker ist der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte Japans. Zum ersten Mal wurde er 2007 ins Amt gewählt, trat jedoch weniger als ein Jahr später wegen einer Darmerkrankung zurück. Als er 2012 erneut zum Regierungschef gewählt wurde, gab er an, die Krankheit überwunden zu haben. Die Amtszeit Abes, der auch Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei ist, würde im September 2021 enden.

In den vergangenen Wochen kämpfte Abe laut Medienberichten allerdings wieder mit einer Erkrankung. Im Juli hatte es Medienberichte gegeben, wonach Abe Blut gespuckt habe. Die Gerüchte um die Gesundheit des 65-Jährigen wurden zuletzt unter anderem durch dessen Entscheidung befeuert, während der Corona-Pandemie Pressekonferenzen zu vermeiden. Vor wenigen Wochen deutete Abes Parteifreund Akira Amari bei einem Fernsehauftritt an, dass der Regierungschef eine Pause brauche.

Wenige Infektionsfälle, viel Kritik

In der Corona-Pandemie ist Abe in den Umfragen zu seiner Beliebtheit abgestürzt. Zwar verzeichnet Japan im internationalen Vergleich relativ wenige Infektionsfälle. Der Regierung werden aber Versäumnisse bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise vorgeworfen.

Das Land steckt in einer schweren Rezession: Das Bruttoinlandsprodukt brach im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 27,8 Prozent ein, da in der Corona-Krise sowohl die Exporte als auch der Konsum einbrachen. Mit dem Rekordeinbruch wurden die unter Ministerpräsident Abe und dessen aktiver Wirtschaftsförderung aus lockerer Geldpolitik, hohen Staatsausgaben und Reformen wieder anzukurbeln ("Abenomics") seit 2012 erreichten Zuwächse zunichtegemacht.

Der Nikkei-Index rutschte nach dem Bericht über einen Rücktritt des Regierungschefs zwei Prozent ins Minus. (APA, Reuters, red, 28.8.2020)