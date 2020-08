Dem russischen Anti-Corona-Impfstoff wurde in Erinnerung an den ersten sowjetischen Weltraumsatelliten der Name "Sputnik V" gegeben. Foto: Reuters

Das Wichtigste in Kürze:

Laut Venezuelas Gesundheitsminister Carlos Alvarado Alvarado ist Russland dazu bereit, das Serum "Sputnik V" in Venezuela testen und produzieren zu lassen.

Maduro-Regierung will russischen Impfstoff herstellen

Die venezolanische Regierung will den russischen Impfstoff gegen das Coronavirus in dem südamerikanischen Land herstellen und testen lassen. Zu diesem Zweck gebe es bereits Gespräche mit Moskau, sagte Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstag in Caracas. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat allerdings Vorbehalte gegen den Impfstoff vorgebracht, dessen finale Testreihe noch nicht abgeschlossen ist.

Alvarado sagte, Russland sei dazu bereit, das Serum auch in Venezuela testen und produzieren zu lassen. Mit Moskau sei bereits abgesprochen, dass in Venezuela Teilnehmer der dritten und finalen Testphase ausgesucht werden sollten, sagte der Minister nach einer Videokonferenz mit russischen Virusforschern. Bereits vor einigen Tagen hatte Alvarado gesagt, dass Venezuela zu dieser Testphase rund 500 Freiwillige beisteuern könne.

Der Impfstoff war vor zweieinhalb Wochen in Russland zugelassen worden. Dass dies bereits vor Abschluss der Tests geschah, war ein höchst ungewöhnlicher Schritt. Es handelt sich um das weltweit erste amtlich zugelassene Serum gegen das neuartige Coronavirus. Russland will schon im September in die industrielle Produktion einsteigen und plant ab Dezember oder Jänner bereits mit fünf Millionen Impfdosen monatlich. Dem Serum wurde in Erinnerung an den ersten sowjetischen Weltraumsatelliten der Name "Sputnik V" gegeben. Die finale Testreihe mit mehr als 2.000 Teilnehmern begann allerdings erst in diesem Monat. Westliche Wissenschafter haben Zweifel an der Entwicklungsgeschwindigkeit ihrer russischen Kollegen angemeldet und ihnen mangelnde Transparenz vorgeworfen.

Trump setzt auf massive Anwendung von Schnelltests

Gut zwei Monate vor der US-Wahl am 3. November will US-Präsident Donald Trump der Bevölkerung mehrere Millionen Schnelltests zur Verfügung stellen. Die Regierung habe mit dem US-Pharmakonzern Abbott Laboratories den Kauf von 150 Millionen Schnelltests vereinbart, sagten Regierungsmitarbeiter.

Der umfassende Einsatz des Schnelltests werde es ermöglichen, dass "unser Land offen bleibt", die Menschen wieder arbeiten gehen und die Kinder zurück zur Schule könnten, sagte die Kommunikationsdirektorin der Regierung, Alyssa Farah. Der Kauf der Schnelltests sei Teil eines Deals mit Abbott Laboratories im Volumen von insgesamt 750 Millionen Dollar (635 Millionen Euro), sagte ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter. Beim Parteitag der Republikaner am Donnerstagabend versprach Trump den US-Amerikanern einen Sieg über das Coronavirus.

WHO: Herdenimmunität nur durch Impfung sicher

Die Weltbevölkerung kann nachhaltig vor dem Coronavirus nur durch umfangreiche Impfungen geschützt werden – das hat die Covid-19-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Maria van Kerkhove, am Donnerstag betont. Es sei keine Option, auf eine umfangreiche Immunität dadurch zu hoffen, dass sich möglichst viele Menschen mit dem Erreger infizieren.

Dafür müssten sich sehr viele Menschen infizieren, viele würden schwer krank und müssten in Krankenhäuser. "Herdenimmunität auf natürlichem Wege zu erreichen ist gefährlich, weil viele Menschen sterben würden", sagte sie.

"Es gibt keine einzige Infektionskrankheit, die unter Kontrolle gebracht wurde, indem man auf natürliche Immunität gesetzt hat", betonte die WHO-Chef-Wissenschafterin Soumya Swaminathan. Zudem würde es sehr lange dauern, bis genügend Menschen infiziert seien. Nur eine Impfung könne die gewünschte Immunität schnell erreichen. Das Konzept der natürlichen Herdenimmunität propagieren in verschiedener Ausprägung etwa Brasilien und Schweden. Großbritannien ist nach anfänglichen Plänen davon abgerückt.

Wang Yi stellt China als Ursprung des Virus infrage

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat infrage gestellt, dass das neuartige Coronavirus seinen Ursprung in China hat. Nur weil China als erstes Land die Existenz des Virus gemeldet habe, müsse das nicht bedeuten, dass das Virus auch aus China stamme, sagte Wang am Donnerstag bei einem Besuch in Norwegen.

Es habe Berichte gegeben, dass das Virus womöglich schon früher auch anderswo auf der Welt aufgetreten sein könnte. Woher das Virus stamme und wo die Pandemie ihren Anfang genommen habe, sollte Wissenschaftern und medizinischen Experten überlassen werden. "Es sollte nicht politisiert oder stigmatisiert werden", sagte Wang in einem offensichtlichen Verweis auf US-Präsident Donald Trump, der das Coronavirus als "China-Virus" bezeichnet hat.

Trump wirft China vor, mit einer Vertuschungstaktik zu Beginn des Virus-Ausbruchs in der Millionen-Metropole Wuhan Ende 2019 für die Pandemie verantwortlich zu sein.

Deutschland: Ärzte fordern Maskenpflicht für Lehrer

Kinder- und Jugendärzte in Deutschland plädieren für eine Maskenpflicht für Lehrer auch im Klassenzimmer. Eine solche Auflage sei zum Schutz gegen das Coronavirus sinnvoll, da der empfohlene Sicherheitsabstand in beengten Klassenräumen oft nicht möglich sei, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, der Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe).

Wenn ein Lehrer im Frontalunterricht vor der Klasse stehe, sei dies "eine ähnliche Situation wie im Chor", warnte der Verbandschef. Der Lehrer könne dann zum sogenannten Superspreader werden.

Demo-Verbot: Berlins Innensenator warnt vor Konflikten

Wegen des Streits um die verbotene Großdemonstration gegen die Corona-Politik am Samstag in Berlin hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) vor einem konfliktreichen Wochenende in der Hauptstadt gewarnt. "Es gibt eine ganz erhebliche Androhung von Gewalt. Das macht uns ernsthaft Sorgen", sagte Geisel im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Freitagsausgabe).

Die Polizei sei jedoch auf alle Szenarien vorbereitet. Tausende Polizisten seien auch aus anderen Bundesländern und vom Bund zusammengezogen worden.

Trotz Kritik auch aus der eigenen Partei steht Geisel zu der Entscheidung des Innensenats, einige Großveranstaltungen von Anti-Corona-Demonstranten an diesem Wochenende zu verbieten. "Es ist ein gravierender Eingriff in die Grundrechte. Aber ich halte die Entscheidung nach wie vor für richtig", sagte er und verwies auf die Verstöße gegen den Infektionsschutz bei einer Demonstration am 1. August. Damals hatte auch die Initiative Querdenken 711 die Veranstaltung angemeldet. "Es wäre naiv anzunehmen, dass sie sich diesmal an die Auflagen halten würden", sagte Geisel.

Mehr als sieben Millionen Infektionen in Lateinamerika

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Ansteckungen in Lateinamerika ist einer Reuters-Zählung zufolge am Donnerstag auf über sieben Millionen gestiegen. Allerdings sank die durchschnittliche Zahl der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bis Mittwoch laut amtlichen Daten auf rund 77.800 von knapp 85.000 in der Woche davor.

Lateinamerika ist weltweit die Region mit den meisten Infektionen. Allein mehr als 3,76 Millionen Ansteckungen und damit mehr als die Hälfte entfallen auf Brasilien.

Brasilien meldete 44.235 Corona-Neuinfektionen. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Ansteckungen mit dem neuartigen Virus binnen 24 Stunden auf mehr als 3,76 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 984 aus 118.649. Brasilien ist nach den USA am schwersten von der Pandemie betroffen.

Nächtliche Ausgangssperre in Havanna

Angesichts wieder stärker steigender Infektionszahlen verhängt Kubas Hauptstadt Havanna eine nächtliche Ausgangssperre. Zudem werden Reisen in andere Provinzen des Landes verboten, wie Gouverneur Reinaldo Garcia Zapata im Staatsfernsehen mitteilt. Die neuen Maßnahmen sollen am 1. September für 15 Tage in Kraft treten.

Kuba hatte den Coronavirus-Ausbruch bis Ende Juni größtenteils eingedämmt und die Schutzmaßnahmen dann gelockert. Sechs Wochen später wurden sie jedoch wieder verschärft, nachdem die Infektionsfälle wieder sprunghaft angestiegen waren, vor allem in Havanna. (red, APA, 28.8.2020)