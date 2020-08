Der Kanzler hat sich in einer Rede an die Österreicherinnen und Österreicher gewandt. Die wichtigsten Punkte und welche Fragen offen blieben

Corona-Krise, Wirtschaft und Bildung, aber auch gesellschaftliche Themen hat der Kanzler in seiner Rede am Freitag angesprochen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Es gibt Licht am Ende des Tunnels" – so optimistisch wandte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag in einer Rede an die Bevölkerung. Darin ging es um die aktuelle Corona-Situation, die Wirtschaftskrise, aber auch um gesellschaftliche Themen wie Alterseinsamkeit. Was der Kanzler uns mit diesem Auftritt sagen wollte und welche Fragen offen blieben, erklärt Sebastian Fellner vom STANDARD. (red, 28.8.2020)

Den Artikel zur Rede des Kanzlers lesen Sie hier.

