Der französische Schriftsteller Alexandre Dumas der Ältere (1802–1870) ist für seine historischen Romane wie "Die drei Musketiere oder "Der Graf von Monte Christo" berühmt. Das Google-Doodle am Freitag erzählt die Geschichte des letzteren Werkes.

Abenteuerroman als Slideshow



"Der Graf von Monte Christo" erschien in mehreren Teilen in der Pariser Zeitung "Le Journal de débats". Am 28. August 1884 wurde das erste Kapitel Alexandre Dumas' Abenteurromans veröffentlicht. Um diesen Tag zu ehren, erzählt das Google Doodle am Freitag die Geschichte des Werkes "Der Graf von Monte Christo" in Form einer Slideshow wieder.

Domas an seinem Schreibtisch

Foto: Google

Die erste Seite zeigt den Schriftsteller auf einem Schreibtisch, um ihn herum sind Bücher mit Anspielungen an seine Werke zu sehen. Die Slideshow besteht aus sieben Teilen und führt durch das Abenteuer des Grafen von Monte Christo, einem Seemann der fälschlicherweise in einen Komplott geriet, festgenommen wurde und 14 Jahre lang auf der Gefängnisinsel Château d’If verbrachte. Von dieser versucht er zusammen mit einem Häftling auszubrechen, um Rache an jenen zu üben, die ihn inhaftieren ließen.

Leben



Alexandre Dumas wurde am 24. Juli 1802 in Villers-Cotterêts, Frankreich, geboren. Er änderte seinen Nachnamen und nahm jenen seiner Großmutter väterlicherseits an, eine Frau afrikanischer Herkunft und eine Sklavin in Saint-Domingue (dem heutigen Haiti). Er fing bereits mit 14-Jahren zum Schreiben an.



Obwohl Dumas aufgrund seiner Hautfarbe laufend mit Rassismus zu kämpfen hatte, zählt er zu den erfolgreichsten Schriftstellern seiner Zeit. Nach seinem Tod 1870 hinterließ er der Nachwelt über 300 Werke. Seine Bücher wurden in über 100 Sprachen übersetzt. Bis heute gilt er als einer der beliebtesten französischen Autoren der Welt. (red, 28.8.2020)