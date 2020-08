ORF-Sportmoderatorin Kristina Inhof moderiert künftig auch die "Dancing Stars". Foto: ORF

Wien – Die ORF-"Dancing Stars" bekommen eine neue Moderatorin: Nach der coronabedingten Absage von Mirjam Weichselbraun wird Kristina Inhof ab 25. September für die "Dancing Stars"-Moderation einspringen, gab der ORF am Freitag in einer Aussendung bekannt. Wie berichtet, hat Mirjam Weichselbraun am Dienstag via Instagram mitgeteilt, bei der 13. Staffel nicht mehr dabei zu sein. Grund sind die Corona-Maßnahmen und ihre Kinder, wie die zweifache Mutter erklärte. Weichselbraun wohnt in London und müsste für die "Dancing Stars" drei Monate durchgehend in Wien bleiben.

Gemeinsam mit Klaus Eberhartinger begrüßt Mirjam Weichselbraun die zehn "Dancing Stars"-Paare Christian Dolezal & Roswitha Wieland, Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov, Edita Malovcic & Florian Vana, Tamara Mascara & Dimitar Stefanin, Marcos Nader & Alexandra Scheriau, Norbert Oberhauser & Catharina Malek, Andi Ogris & Vesela Dimova, Cesár Sampson & Conny Kreuter, Silvia Schneider & Danilo Campisi und Natalia Ushakova & Stefan Herzog zum Neustart der 13. Staffel des ORF-Tanzevents, das immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Programm steht.

Die Jury besteht aus Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Dirk Heidemann – Nicole Hansen kann coronabedingt nicht weiter an dieser Staffel teilnehmen, informiert der ORF.

Kristina Inhof ist seit Februar 2016 Teil des ORF-Fußball-Teams als Reporterin, Interviewerin und Moderatorin. Sie ist auch Präsentatorin des Frauen-Fußball-Magazins in ORF Sport Plus. (red, 28.8.2020)