In den ersten beiden Monaten kamen 80.000 Besucher in den garten des Palais Schwarzenberg

Georg Hoanzl (li.) und Michael Niavarani haben das "Theater im Park" wegen der Coronakrise gegründet. Foto: Markus Wache

Anfang Juli haben der Kabarettist Michael Niavarani und der Unternehmer Georg Hoanzl im Garten des Palais Schwarzenberg ihre Freiluftbühne "Theater im Park" eröffnet. Das eigentlich nur als Alternative für den Corona-Sommer geplante Projekt mit Platz für 1250 Zuschauer wird nun aber wegen Erfolgs verlängert.

So wurden laut Aussendung in den ersten zwei Spielmonaten 80.000 Karten für das Programm aus Theater, Kabarett, Lesungen und Musik verkauft. Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, steigt die Erste Bank als Sponsor ein, mit dieser Sicherheit plant man vorerst für zwei weitere Saisonen bis Ende 2022.

Dieses Jahr stehen bis Ende September noch Auftritte von Klaus Eckel, Thomas Stipsits, Michael Mittermeier, Konstantin Wecker, Hazel Brugger, Harald Schmidt, Jonas Kaufmann, Elisabeth Kulman oder Wolfgang Ambros am Programm. (red, 28.8.2020)