Die "Wiener Immobilienmesse" wurde im März ver-schoben, sie findet nun plangemäß Ende Oktober statt. Die "Erste Wohnmesse" steigt heuer nur virtuell. Foto: Reed Exhibitions

Der Neustart der Messen nach der Corona-Zwangspause steht bevor. Ab September werden in Österreich wieder Fach- und Publikumsmessen abgehalten, darunter sind auch einige Bau-, Wohn- und Immobilienmessen. Der Neustart steht natürlich völlig im Bann von Corona, die Veranstalter müssen sich an die Vorgaben aus der Lockerungsverordnung von Ende Juni halten und brauchen u. a. eine Genehmigung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (in Wien vom Magistrat). Auch ein Covid-19-Präventionskonzept ist nötig, ebenso wie die Nominierung eines Covid-19-Beauftragten.

Wien: Messe-Duo im Oktober

Die ersten Messen finden plangemäß in Tulln und Dornbirn statt, in Wieselburg steigt dann Mitte Oktober die Messe "Bau & Energie". In Wien sind Ende Oktober die beiden teilweise parallel laufenden Messen "Wohnen & Interieur" und "Wiener Immobilienmesse" anberaumt. Das Messe-Duo musste im Frühjahr verschoben werden. Veranstalter Reed Exhibitions hatte aber auch ohne bzw. schon vor Corona ein paar Umstellungen für heuer geplant. So wird die "Wohnen & Interieur" heuer nur fünf Tage dauern, worüber zahlreiche Aussteller sehr froh sein dürften. Zuvor waren es neun Tage, von Wochenende zu Wochenende, an den Tagen dazwischen war wenig los. Nun ist die Messe kompakter, das begrenzt den Aufwand für die Aussteller etwas.

Außerdem wird es im kommenden Frühjahr keine "Bauen & Energie"-Messe in Wien mehr geben. Stattdessen geht man damit in den Herbst, konkret wird sie von 11. bis 14. November 2021 stattfinden und dann "Bauen + Wohnen" heißen. Grund dafür ist in erster Linie eine "Entflechtung", wie Sprecher Paul Hammerl dem STANDARD erklärt. "Es gibt so viele Baumessen im Frühjahr, da wollten wir nun ausweichen. Das ist auch für die Aussteller besser, denn dann verteilt sich das Messe-Nachfolgegeschäft besser aufs Jahr."

Traditioneller Frühjahrstermin

In Salzburg, wo es die Messe "Bauen + Wohnen" schon länger gibt, behält man den traditionellen Frühjahrstermin bei. Die nächste Ausgabe der Messe ist im kommenden Jahr von 4. bis 7. Februar geplant.

Die "Salzburger Immobilienmesse", im vergangenen Februar erstmals (mit überschaubarem Publikumsandrang) abgehalten, ist auch für kommendes Jahr "im Portfolio drin", sagt Hammerl, sie ist also nach derzeitigem Stand geplant.

Doch zurück zu den Messen in diesem Herbst. Weil die "Wiener Immobilienmesse" auf Oktober verschoben wurde, hatte man die "Erste Wohnmesse", die schon sehr lange alljährlich im November stattfindet, für heuer zunächst abgesagt (DERSTANDARD berichtete). Nun hat man sich aber für eine rein virtuelle Messe entschieden, und zwar schon am kommenden Wochenende, nämlich am 5. September. An diesem Samstag wird man sich online durch die einzelnen Messestände klicken und übers Internet auch Fragen an die rund 20 Aussteller stellen können. Im Rahmen von "Immo-Talks" stehen außerdem das gesamte Wochenende über mehr als 15 Vorträge auf der großen Bühne online zur Verfügung und sind für alle Besucherinnen und Besucher der Messe frei zugänglich.

"Wir haben intensiv an einem spannenden Vortragsprogramm gefeilt, um das Messeerlebnis und den Wissenstransfer möglichst komfortabel und informativ zu gestalten", erklärt Friedrich Csörgits, Managing Partner der veranstaltenden Agentur enteco. Besucherinnen und Besucher haben am Messetag außerdem die Möglichkeit, zwischen 12 und 16 Uhr Fragen via Videochat an Immobilien-Profis zu richten. (Martin Putschögl, 28.8.2020)