Die "Bühne" erscheint unter dem Dach von Red Bull Media House Publishing. Foto: Red Bull Media House

Wien – Die "Bühne" kehrt zurück in die Theaterwelt: Am Freitag erscheint die erste Ausgabe des Theatermagazins unter dem Dach von Red Bull Media House Publishing. Zuvor war das Heft im Besitz von Horst Pirkers Magazinverlag VGN. Die Zeitschrift erschien erstmals im Jahr 1924 als "Zeitung für Theater, Literatur, Film, Mode, Kunst, Gesellschaft und Sport" im Kronos-Verlag. Als Chefredakteur der neuen "Bühne" fungiert Atha Athanasiadis. Er war zuletzt im Agenturgeschäft tätig, zuvor werkte er etwa bei Ö3 und als Chefredakteur bei "News" und "Österreich".

Zu den neuen Autoren des Magazins zählen beispielsweise Michael Hufnagl, stellvertretender Chefredakteur und viele Jahre "Kurier"-Kolumnist, "profil"-Journalistin Angelika Hager, Intendantin des Literaturfestivals "Schwimmender Salon", der "Kurier"-Kolumnist und Kabarettist Guido Tartarotti sowie Christoph Wagner-Trenkwitz, Chefdramaturg der Volksoper.

Das Printmagazin werde durch eine digitale Plattform mit Blogs & Videos, Social-Media-Formaten sowie einem Newsletter ergänzt, heißt es in einer Aussendung von Red Bull Media House.

Die "Bühne" erscheint künftig zehnmal im Jahr und geht an alle Theaterkarten-Abonnentinnen und -Abonnenten der Häuser des Wiener Bühnenvereins. Darüber hinaus liegt es an Kultur- und Tourismusstätten auf und wird über den Zeitschriftenhandel in ganz Österreich vertrieben. Die erste Ausgabe kommt auf eine Druckauflage von 65.000 Exemplaren. (red, 28.8.2020)