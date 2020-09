Seit der Corona-Krise zahlen mehr Menschen kontaktlos. Hat sich Ihr Zahlungsverhalten in den vergangenen Monaten verändert?

Im Supermarkt wird man via Durchsage darauf aufmerksam gemacht, wenn möglich, mit Karte zu bezahlen. Grund dafür ist die Corona-Pandemie und die Angst vor einer Ansteckung durch Bargeld. Diese Sorge hat zwar die Europäische Zentralbank entkräftet, indem sie auf Laboruntersuchungen verwies, die kein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch Bargeld feststellen konnten. Dennoch hat sich in der Krise gezeigt, dass viele Menschen auf kontaktloses Zahlen sowie Onlinekauf setzten. Dieser Trend scheint sich aber wieder umzukehren.

Bargeld beliebt

Die Österreicherinnen und Österreicher haben immer schon gern mit Bargeld bezahlt, und im Vergleich zu anderen Ländern tun sie das auch trotz Corona, zeigt eine Umfrage der ING-Bank. Dieser zufolge zahlen 71 Prozent der Befragten in Restaurants in bar, der Europaschnitt liegt bei 30 Prozent. 43 Prozent gaben auch an, wegen Corona öfter als vor der Pandemie kontaktlos zu bezahlen, aber auch hier liegt der europäische Schnitt höher, nämlich bei 52 Prozent.

Bar oder mit Karte: Wie zahlen Sie am liebsten? Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Poster "Le_Nopeman" zahlt ohnehin alles mit Karte:

Für Kontoinhaber mit geringer Kontoführungspauschale mit nur ein paar Freibuchungen pro Monat kann kontaktloses Zahlen teuer werden:

Hat sich Ihr Zahlungsverhalten seit Corona verändert?

Zahlen Sie vermehrt mit Bankomart- oder Kreditkarte? Oder gehört Bargeld bei Ihnen nach wie vor zum gängigen Zahlungsmittel? Wo zahlen Sie vor allem mit Bargeld, wo mit Karte? (wohl, 1.9.2020)