Der Kanzler glaubt an einen "normalen Sommer" im kommenden Jahr. Die SPÖ kritisierte die Rede im Vorfeld als "PR-Show"

Über neue Maßnahmen gegen die drohende zweite Corona-Welle soll erst in der nächsten Woche beraten werden. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Mit einer langen Einleitung hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagvormittag seine "Erklärung zur aktuellen Lage" in der Corona-Pandemie begonnen. Kurz versuchte dezidiert Optimismus zu streuen: Er sehe "Licht am Ende des Tunnels", da es sehr wahrscheinlich sei, dass die Krise kürzer dauere als ursprünglich von Experten vorausgesagt.

Es sei aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass der nächste Sommer schon wieder "ein normaler werden kann und, ich sage dazu, auch werden soll". Die Forschung zu einem Impfstoff, Behandlungsmethoden und Testmethoden solle dazu führen, dass das möglich sein wird.

Auf konkrete Fragen zu den Corona-Maßnahmen und den aktuellen Entwicklungen antwortete Kurz meist allgemein. Erst nächste Woche soll über "weitere Maßnahmen" entschieden werden. Das Ziel sei klar, "nämlich einen Lockdown zu verhindern". Man wisse jetzt sehr viel mehr über das Virus, "und wir können daher sehr treffsichere Maßnahmen setzen".

Wirtschaft first

Inhaltlich konzentrierte Kurz sich zu Beginn auf die Wirtschaft. Diese werde heuer voraussichtlich um mehr als sieben Prozent schrumpfen. Deshalb werde es eine neue Körperschaftsform, die "Austrian Limited", geben. Sie soll eine rasche und unbürokratische Gründung sowie Beteiligung von Mitarbeitern ermöglichen. Außerdem seien Maßnahmen für Start-ups und KMUs und neue Eigenkapitalvorschriften in Arbeit. Bei allen Maßnahmen werde man gemeinsam mit dem Koalitionspartner auch den ökologischen Aspekt im Auge behalten.

In seiner Rede fasste Kurz viele bereits bekannte Maßnahmen zusammen. Zum Beispiel, dass die Sozialpartner momentan an einer rechtlichen Grundlage für das Homeoffice arbeiten, die angekündigte Arbeitsstiftung oder die Verlängerung der Möglichkeit auf Sonderurlaub für Eltern, deren Kinder wegen Schulschließungen zu Hause bleiben müssen.

Regionale Lebensmittel

Die Pandemie habe gezeigt, dass die Versorgungssicherheit wichtig sei. Deshalb soll die öffentliche Hand in ihren Kantinen mehr regional einkaufen. Wie viel genau, verriet Kurz nicht. Er gab aber Kontext: Wenn 20 Prozent mehr regionale Produkte gekauft werden, würde das 46.000 neue Arbeitsplätze schaffen, so Kurz.

Auch die Digitalisierung von Schulen soll vorangetrieben werden. Im Bereich Bildung erwähnte Kurz auch die bereits angekündigten Pläne für eine neue technische Universität in Oberösterreich.

Philosophicum

Die Pandemie habe das Problem der Einsamkeit bei älteren Menschen gezeigt. Deshalb werde es einen "Pakt gegen Einsamkeit" geben, kündigte Kurz an. Auch dieser war bereits im Vorfeld bekannt geworden.

Um die vielen schwierigen demokratiepolitischen Entscheidungen während der Pandemie zu reflektieren, habe Kurz zudem den Philosophen Konrad Paul Liessmann eingeladen, ein Philosophicum im Bundeskanzleramt zu veranstalten.

Kritik der SPÖ

Die Tatsache, dass er alleine zu den Lehren aus der Corona-Krise Stellung nahm, wollte Kurz auf Nachfrage nicht auf ein schlechtes Klima in der Koalition mit den Grünen zurückführen: Es sei "durchaus üblich, dass man nicht nur als Zwillingspärchen" auftritt, so der Kanzler.

Anders sah das die SPÖ bereits im Vorfeld der Rede: Sie ortete eine "PR-Show" des Kanzlers. Kurz solle sich lieber auf "seine eigentlichen Aufgaben" konzentrieren, sagte SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried am Donnerstag. Er spielte dabei auf die massive Kritik von Experten am Entwurf zum neuen Corona-Gesetz an. (lalo, 28.8.2020)